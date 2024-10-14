中國股市谷底反彈！經濟是否真的復甦了？中國有望重返榮耀？

鉅亨研報 2024-10-14 13:46

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一、上週盤勢與本週大事

中國與香港股市經歷前一週的谷底反彈後，迅速在一週內回檔調整，其中更創下香港恆生指數單日最大跌幅的紀錄。然而，中港股轉強的原因主要是政府祭出最大救市政策，吸引大量投資人資金，並對國內經濟復甦重燃希望。本週關注美國零售銷售數據，以及中國第三季 GDP 與失業率的公告。

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二、中國經濟基本面展望

中國經濟在面臨房地產泡沫後，加上中美貿易的摩擦，大大影響到國內經濟的發展與淨出口。如今中國的經濟成長增速顯然放緩、內需消費動能轉弱，製造業積弱不振，使得資金活水更加艱巨。

中國第二季實質 GDP 仍然有 4.7%，但平均增速明顯放緩，其中零售消費中的關鍵指標社會消費品零售銷售，年增率也逐漸下滑至 2.1%，背後反映國內的需求仍無法有效刺激。

回到產業基本面，製造業經理人指數 PMI 也…… 觀看完整內容請至豐雲學堂

三、中國人行貨幣刺激

四、中國未來展望

五、分析與週策略

好康報你知：