盤中速報 - 錼創科技-KY創(6854)大漲7.63%，報127元
鉅亨網新聞中心 2024-10-14 12:43
錼創科技-KY創(6854-TW)14日12:43股價上漲9元，報127.0元，漲幅7.63%，成交1,453張。
錼創科技-KY創(6854-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電器電子材料及其他零售批發、國際貿易及智慧財產權。產品設計、其他設計及法令非禁止或限制之業務。電子零組件、照明設備製造。
近5日股價上漲18.47%，集中市場加權指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+125 張
- 外資買賣超：+50 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+75 張
- 融資增減：+695 張
- 融券增減：+23 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 錼創科技-KY創(6854)股價拉至漲停，漲停價118.0元，成交259張
- 盤中速報 - 錼創科技-KY創(6854)大漲9.3%，報117.5元
- 盤中速報 - 半導體業類股表現強勁，漲幅2.31%，總成交額353.20億
- 盤中速報 - 錼創科技-KY創(6854)急跌-3.25%報118.0元，成交546張
上一篇
下一篇