盤中速報 - 半導體業類股表現強勁，漲幅2.31%，總成交額353.20億
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 09:49
台股今日半導體業類股表現強勁，11日09:49相關指數上漲2.31%，總成交額353.20億元，大盤占比36.81%。
該產業上漲家數46、下跌家數31、平盤家數10。領漲個股錼創科技-KY創(6854-TW)11日09:45股價上漲10.5元，報118.0元，漲幅9.77%。
半導體業近5日上漲4.16%，集中市場加權指數上漲1.2%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體業
|集中市場加權指數
|近一週
|+4.16%
|+1.2%
|近一月
|+11.36%
|+7.57%
|近三月
|-4.87%
|-5.62%
|近六月
|+17.46%
|+9.13%
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