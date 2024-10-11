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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體業類股表現強勁，漲幅2.31%，總成交額353.20億

鉅亨網新聞中心 2024-10-11 09:49


台股今日半導體業類股表現強勁，11日09:49相關指數上漲2.31%，總成交額353.20億元，大盤占比36.81%。

該產業上漲家數46、下跌家數31、平盤家數10。領漲個股錼創科技-KY創(6854-TW)11日09:45股價上漲10.5元，報118.0元，漲幅9.77%。

半導體業近5日上漲4.16%，集中市場加權指數上漲1.2%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 半導體業 集中市場加權指數
近一週 +4.16% +1.2%
近一月 +11.36% +7.57%
近三月 -4.87% -5.62%
近六月 +17.46% +9.13%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22960.781.33%
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