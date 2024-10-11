search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 錼創科技-KY創(6854)大漲9.3%，報117.5元

鉅亨網新聞中心 2024-10-11 09:06


錼創科技-KY創(6854-TW)11日09:06股價上漲10元，報117.5元，漲幅9.3%，成交543張。

錼創科技-KY創(6854-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電器電子材料及其他零售批發、國際貿易及智慧財產權。產品設計、其他設計及法令非禁止或限制之業務。電子零組件、照明設備製造。

近5日股價上漲6.97%，集中市場加權指數上漲1.2%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3 張
  • 外資買賣超：-7 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+4 張
  • 融資增減：+552 張
  • 融券增減：0 張

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22958.881.32%
錼創科技-KY創1189.77%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.92
加權指數法興(售) 槓桿7

鉅亨贏指標

了解更多

#多頭均線上攻

偏強
錼創KY

73.91%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
錼創KY

73.91%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
錼創KY

73.91%

勝率

延伸閱讀


Empty