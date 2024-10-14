中國近期將擴大財政刺激政策規模 陸官媒：五大看點值得關注
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-14 12:26
中國財政部上周六 (12 日) 宣布將於近期陸續推出一攬子有針對性增量政策舉措，中國官媒《新華網》整理出五大看點，分別是較大規模置換存量隱性債務、發行特別國債支持國有大型商業銀行補充核心一級資本、政策組合拳支持推動房市止跌回穩、針對學生群體加大獎優助困力度及保持必要財政支出強度。
首先，中國財政部推出近年力道最大化債措施，以化解地方政府債務風險，事關發展和安全，事關財政永續發展。
中國財長藍佛安在記者會上指出，經履行相關程序後，中國財政部今年來已安排人民幣 1.2 兆元債務限額支援地方化解存量隱性債務，以及消化政府拖欠企業帳款。為緩解地方政府的化債壓力，除每年繼續在新增專項債限額中專門安排一定規模的債券用於支援化解存量政府投資專案債務外，擬一次性增加較大規模債務限額置換地方政府存量隱性債務，加大力度支援地方化解債務風險。
其次，由於國有大型商業銀行是服務實體經濟的主力軍，也是維護金融穩定的壓艙石，因此中國財政部將堅持市場化、法治化的原則，積極通過發行特別國債等管道籌集資金，穩妥有序支持國有大型商業銀行進一步增加核心一級資本。
房地產市場方面，中國副財長廖岷指出，下一步將堅持嚴控增量、優化存量、提高品質，積極研究推出有利於房市平穩發展的政策措施。
至於在學生群體加大獎優助困力道上，中國財政部副部長郭婷婷表示，下一步將會同相關部門從獎優和助困兩方面，分兩步調整完善高校學生資助政策。
第一步是在 2024 年推出四方面政策措施，分別為國家獎學金獎勵名額翻倍、提高本專科生獎學金獎勵標準、提高本專科生國家助學金資助標準以及加大國家助學貸款支持力道。第二步則是在明年提高研究生學業獎學金獎勵標準，同時將提高普通高中國家助學金資助標準，提高中等職業學校國家助學金資助標準並擴大資助範圍。
最後一大看點則是，保持必要財政支出強度。對此藍佛安表示，將從有效補充財力、切實保障各項重點支出、用足用好各類債務資金三方面著力，保持必要的財政支出強度，確保重點支出應支盡支，發揮好財政逆周期調節作用，推動完成全年經濟社會發展目標任務。
中國財政部副部長王東偉也說，下一步要研究擴大專項債券使用範圍，健全管理機制，保持政府投資力度和節奏，合理降低融資成本，切實推動高質量發展。專項債券方面，待發額度加上已發未用的資金，未來三個月各地共有人民幣 2.3 兆元資金可安排使用。
- 投資新趨勢 讓未來更具有競爭優勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP