中國近期將擴大財政刺激政策規模 陸官媒：五大看點值得關注

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-14 12:26

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中國財政部上周六 (12 日) 宣布將於近期陸續推出一攬子有針對性增量政策舉措，中國官媒《新華網》整理出五大看點，分別是較大規模置換存量隱性債務、發行特別國債支持國有大型商業銀行補充核心一級資本、政策組合拳支持推動房市止跌回穩、針對學生群體加大獎優助困力度及保持必要財政支出強度。

首先，中國財政部推出近年力道最大化債措施，以化解地方政府債務風險，事關發展和安全，事關財政永續發展。

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其次，由於國有大型商業銀行是服務實體經濟的主力軍，也是維護金融穩定的壓艙石，因此中國財政部將堅持市場化、法治化的原則，積極通過發行特別國債等管道籌集資金，穩妥有序支持國有大型商業銀行進一步增加核心一級資本。

房地產市場方面，中國副財長廖岷指出，下一步將堅持嚴控增量、優化存量、提高品質，積極研究推出有利於房市平穩發展的政策措施。

至於在學生群體加大獎優助困力道上，中國財政部副部長郭婷婷表示，下一步將會同相關部門從獎優和助困兩方面，分兩步調整完善高校學生資助政策。

第一步是在 2024 年推出四方面政策措施，分別為國家獎學金獎勵名額翻倍、提高本專科生獎學金獎勵標準、提高本專科生國家助學金資助標準以及加大國家助學貸款支持力道。第二步則是在明年提高研究生學業獎學金獎勵標準，同時將提高普通高中國家助學金資助標準，提高中等職業學校國家助學金資助標準並擴大資助範圍。