見證歷史！陸ETF上周連破4項歷史紀錄 「這一檔」9天內規模暴增68倍

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-14 14:27

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中國 A 股今 (14) 日向上反彈，在股市不斷創造歷史同時，ETF 市場也不甘落後，上周更連破四項紀錄，部分科創主題類 ETF 規模更在近幾個交易暴增，最高成長高達 68 倍。

《21 世紀經濟報道》報導，中國 ETF 市場上周打破單日凈流入逾千億人民幣、一個月成長近兆、首檔規模四千億 ETF 誕生，以及總規模 3.83 兆四項紀錄。

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截至上周四 (10 日)，全市場 ETF 的基金份額在近一個月增加 1097.06 億份，達到 2 兆 4918.24 億份，基金規模在近一個月大增人民幣 9507.52 億元至 3 兆 6477.35 億元，一個月內增長近兆。

上周二 (8 日)，在國慶假期後首個交易日，滬深兩市交易的 845 檔股票型 ETF 獲得 527.25 億份的凈申購，凈流入 1074.7 億人民幣，創下 ETF 單日凈流入首次超過千億人民幣的紀錄，以往這一數字需要一個月，甚至一個季度才能達到。

全市場 ETF 資產凈值也在上周二攀升至 3.83 兆人民幣，再創歷史新高，規模較 2014 年成長 15.2 倍，近十年年均增長率高達 35%。ETF 規模達到 1 兆人民幣用了 16 年時間，從 2 兆元到 3 兆元僅用了一年。

規模最大的是華泰柏瑞滬深 300ETF，總規模達 4302.7 億元，創國內 ETF 規模歷史紀錄。

根據 Choice 數據，自 9 月 24 日以來，上述主題 ETF 規模大幅增加，短短幾個交易日，部分 ETF 規模暴增數十倍，以國聯安創科技 ETF 為例，截至上周五 (11 日) 的規模驟增至 6.14 億人民幣，在 9 個交易日裡規模成長了 68 倍。

此外，易方達上證科創板 100 增強策略 ETF 也成長 36 倍多，中銀證券創業板 ETF 規模增長 15 倍多，華泰柏瑞創業板科技 ETF 規模增長了 12 倍。

滬上某基金研究人士表示，近期市場的強勢反彈，讓很多投資者急於入市，在投資者風險快速提升的背景下，更具有想像空間的成長風格資產更受青睞。隨著 ETF 的逐步深入人心，這些投資者紛紛借道相關 ETF 入市。

報導還指出，ETF 溢價情況也已轉向，從跨境 ETF 溢價變成投資 A 股的股票 ETF 或 LOF 溢價。截至上周四，131 檔跨境 ETF，出現溢價的僅 22 檔，折價的有 104 檔，而在 A 股的股票型 ETF 中，有 63 檔 ETF 的溢價超過 1%。

另據富途數據，美國上市的規模最大中國股票 ETF 中國大盤股 ETF-iShares(FXI-US) 在上周五資產規模已突破 100 億美元，達到 108.6 億美元。該基金上一次規模達到百億美元是 2009 年。

從近期權益 ETF 的資金申購情況看，Choice 資訊顯示自 9 月 24 日至上周五，股票 ETF 凈申購額高達 2896 億人民幣，9 檔寬基 ETF 的凈申購額超過 100 億人民幣，貨幣 ETF、債券 ETF 則遭遇贖回，部分貨幣 ETF 在幾個交易日內規模驟降 200 多億元，部分跨境 ETF 規模也縮水。

ETF 投資熱潮也可從各大社群平台、代銷平台上關於 ETF 的投教和產品營銷內容明顯增多，同時 ETF 的上市和新發行也熱鬧起來，上周有首批 10 檔中證 A500ETF 集體上市，以及 12 檔新發 ETF 正在或等待發行。

還有基金主動下調旗下 ETF 費率，例如華夏基金將創業板 100ETF 管理費率由 0.5% 降至 0.15%，託管費率由 0.1% 調整為 0.05%，國泰基金更是早在 9 月 30 日就公告，將國泰滬深 300 增強策略 ETF 管理費率由 1% 調低至 0.5%。

華安基金總經理助理、指數與量化投資部高級總監許之彥表示，ETF 的快速增長是其自身特性、市場成熟度提高以及投資者結構變化等多方面因素共同作用的結果：

華寶基金指數研發投資部總經理胡潔也指出，由於 ETF 對市場變化非常敏銳，能夠第一時間捕捉到股市風向變化，幫投資者輕鬆鎖定市場熱點，加上購買門檻很低，能幫助投資者迅速進入牛市，更早享受收益。此外，即便是剛剛踏入投資領域的新手，通過 ETF 也能快速參與到牛市當中來。 ”