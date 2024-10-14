鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝萊德(BLK-US)EPS預估上修至43元，預估目標價為1,075.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-14 10:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對貝萊德(BLK-US)做出2024年EPS預估：中位數由42.09元上修至43元，其中最高估值43.51元，最低估值40.96元，預估目標價為1,075.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|43.51(43.51)
|51.82
|59.87
|最低值
|40.96(40.96)
|43.85
|47.2
|平均值
|42.72(42.15)
|48.03
|54.05
|中位數
|43(42.09)
|48.03
|55.11
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|211.53億
|248.27億
|285.06億
|最低值
|199.12億
|224.86億
|241.62億
|平均值
|203.08億
|235.58億
|259.37億
|中位數
|203.11億
|236.00億
|259.39億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|28.43
|31.85
|38.22
|33.97
|36.51
|營業收入
|148.81億
|169.32億
|201.86億
|176.16億
|186.56億
詳細資訊請看美股內頁：
貝萊德(BLK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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