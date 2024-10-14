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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝萊德(BLK-US)EPS預估上修至43元，預估目標價為1,075.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-14 10:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對貝萊德(BLK-US)做出2024年EPS預估：中位數由42.09元上修至43元，其中最高估值43.51元，最低估值40.96元，預估目標價為1,075.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值43.51(43.51)51.8259.87
最低值40.96(40.96)43.8547.2
平均值42.72(42.15)48.0354.05
中位數43(42.09)48.0355.11

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值211.53億248.27億285.06億
最低值199.12億224.86億241.62億
平均值203.08億235.58億259.37億
中位數203.11億236.00億259.39億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS28.4331.8538.2233.9736.51
營業收入148.81億169.32億201.86億176.16億186.56億

詳細資訊請看美股內頁：
貝萊德(BLK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBLK

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