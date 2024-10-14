鉅亨速報 - Factset 最新調查：摩根大通銀行(JPM-US)EPS預估上修至18.5元，預估目標價為231.19元
鉅亨網新聞中心 2024-10-14 12:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對摩根大通銀行(JPM-US)做出2024年EPS預估：中位數由18.09元上修至18.5元，其中最高估值18.9元，最低估值16.45元，預估目標價為231.19元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|18.9(18.8)
|19.96
|19.82
|17.27
|最低值
|16.45(16.41)
|14.2
|16.39
|17.27
|平均值
|18.14(17.73)
|16.73
|17.84
|17.27
|中位數
|18.5(18.09)
|16.67
|17.82
|17.27
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,783.79億
|1,789.12億
|1,824.56億
|最低值
|1,669.72億
|1,635.13億
|1,708.17億
|平均值
|1,740.79億
|1,698.60億
|1,749.38億
|中位數
|1,752.12億
|1,684.40億
|1,747.09億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|10.72
|8.88
|15.36
|12.09
|16.23
|營業收入
|1,413.29億
|1,258.19億
|1,262.17億
|1,575.42億
|2,393.19億
詳細資訊請看美股內頁：
摩根大通銀行(JPM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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