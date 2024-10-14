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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：摩根大通銀行(JPM-US)EPS預估上修至18.5元，預估目標價為231.19元

鉅亨網新聞中心 2024-10-14 12:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對摩根大通銀行(JPM-US)做出2024年EPS預估：中位數由18.09元上修至18.5元，其中最高估值18.9元，最低估值16.45元，預估目標價為231.19元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值18.9(18.8)19.9619.8217.27
最低值16.45(16.41)14.216.3917.27
平均值18.14(17.73)16.7317.8417.27
中位數18.5(18.09)16.6717.8217.27

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值1,783.79億1,789.12億1,824.56億
最低值1,669.72億1,635.13億1,708.17億
平均值1,740.79億1,698.60億1,749.38億
中位數1,752.12億1,684.40億1,747.09億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS10.728.8815.3612.0916.23
營業收入1,413.29億1,258.19億1,262.17億1,575.42億2,393.19億

詳細資訊請看美股內頁：
摩根大通銀行(JPM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSJPM

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