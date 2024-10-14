〈走進中國〉風向徹底變了！中國汽車在俄羅斯賣爆

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-14 08:00

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如果你站在莫斯科紅場周邊的大街，在 2022 年之前，可能看到更多的是俄羅斯本土品牌汽車拉達，以及外國品牌豐田、起亞、現代、雷諾、奔馳、寶馬等汽車。

中國汽車品牌，包括長城、奇瑞、吉利，從 2004 年開始，先後進入俄羅斯市場，但那個時候中國汽車的研發和品質，都不如歐美日韓等成熟汽車品牌，銷量一直不溫不火。

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不過，界面財經號《增長工廠》指出，烏克蘭戰爭徹底改變了風向。現在，越來越多中國車出現在俄羅斯街頭。

在俄羅斯銷量最好的中國汽車，有奇瑞、長城、吉利、長安等品牌，以 8 月為例，銷量前 10 大汽車品牌，中國拿下 9 個，另外一個是拉達。

今年 8 月，中國汽車在俄羅斯銷量最高的是哈佛，銷量為 18,564 輛，其次是奇瑞 16,544 輛，吉利 14,511 輛，長安 11,429 輛。

另外四個中國品牌 OMODA、捷途、星途、JAECOO，都是奇瑞旗下品牌，銷量分別是 4,654 輛、3,704 輛、3,538 輛、2,852 輛。

所以，總量上看，奇瑞銷量最高。

按品牌看，拉達仍然銷量最高，達到 38,564 輛。

拉達靠價格優勢撐起銷量，但中國品牌不一樣的，量價都非常可觀。比如銷量最好的 SUV LADA Vesta，價格只有 124 萬盧布，同樣很暢銷的哈佛 Jolion，則 196 萬盧布起。

俄羅斯的中高端汽車市場，主要被中國汽車品牌佔據，哈佛 F7 價格達到 269.9 萬～349.9 萬盧布，奇瑞高端品牌星途起售價格達 650 萬盧布。

中國汽車品牌能霸榜俄羅斯，有兩方面的原因：

一方面，2022 年烏克蘭戰爭打響，歐美日韓系車廠紛紛撤離俄羅斯，大量工廠關閉，導致供應鏈中斷，汽車生產受到嚴重影響。

另一方面，中國車廠在新能源車和燃油車方面的技術大幅提升，並在中高端市場發力。

所以，中國汽車可以快速佔領俄羅斯市場。

在俄羅斯銷售的中國品牌汽車，有兩種類型，一種是從中國出口到俄羅斯的汽車，另一種是在俄羅斯本地生產、銷售的汽車。

在俄羅斯市場上銷售的汽車，大部分是透過廠家授權的經銷商銷售。俄羅斯也鼓勵更多廠商在俄羅斯本土建廠。