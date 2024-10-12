〈貴金屬盤後〉美PPI數據鞏固降息希望 延續黃金漲勢

鉅亨網編譯許家華 2024-10-12 06:46

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黃金價格周五 (11 日) 漲逾 1%，係因美國通膨數據鞏固了下個月降息的前景，並將美元抑制在近日高點之下，同時中東地緣政治緊張局勢帶來的避險需求也提振了金價。

現貨黃金上漲 1.1%，至每盎司 2658.42 美元，為連續第二個交易日上漲。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 1.4%，收每盎司 2676.30 美元。

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RJO Futures 高級市場策略師 Daniel Pavilonis 表示：「經濟仍然相對強勁，但聯準會仍處於矛盾之中，因為某些行業的成長速度已顯著放緩，例如房地產行業，所以他們考慮降息。」

美國周五公布，9 月生產者物價指數 (PPI) 持平，顯示通膨前景依然樂觀，並支持聯準會下個月降息的預期。Kitco Metals 高級市場分析師 Jim Wyckoff 表示：「PPI 數據有利黃金多頭市場，因為這表明 Fed 今年可能降息兩次。」

周四公佈的數據顯示，美國 9 月消費者物價漲幅略高於預期，但通膨年度漲幅為逾 3 年半來最小。另一份報告顯示，上周 (10/5 止) 初次請領失業救濟人數升至 25.8 萬人，高於預估的 23 萬人。

「由於地緣政治緊張局勢、通膨擔憂和選舉不確定性，黃金價格預計 2025 年前將達到 3000 美元。」Pavilonis 補充。

周五，美元兌一籃子貨幣匯率維持在兩個月高點下方。

德國商銀報告指出，第三季黃金 ETF 持有量增加近 95 噸，意味 ETF 十個季度以來首次再次對黃金需求做出積極貢獻。

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲 1.1%，至每盎司 31.54 美元。

現貨鉑金上漲 1.9%，至每盎司 986.15 美元。

但這兩種金屬本周均收跌。