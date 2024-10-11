〈貴金屬盤後〉美經濟數據強化降息押注 黃金重啟漲勢
鉅亨網編譯許家華 2024-10-11 06:41
美國周四公布最新經濟數據後，交易員加大對聯準會 (Fed) 在 11 月降息 1 碼 (25 個基點) 的押注，激勵黃金擴大漲幅。
美國 9 月消費者物價漲幅略高於預期，但通膨年度漲幅為逾 3 年半來最小。另一份報告顯示，上周 (10/5 止) 初次請領失業救濟人數升至 25.8 萬人，高於預估的 23 萬人。
Allegiance Gold 營運長 Alex Ebkarian 表示，消費者物價指數 (CPI) 並沒有帶來太大的意外，但就業數據顯示出疲軟趨勢，Fed 更可望降息，從而提振金價。「由於過去幾日的黃金漲勢有所降溫，所以現在處於重新上漲的有利位置。」Ebkarian 補充道。
根據 CME FedWatch 工具，市場目前預計 Fed 下個月降息 25 個基點的可能性為 80%，而上述經濟數據公佈前為 76%。
由於黃金不孳息，因此成為降息環境的首選投資。
目前市場轉而聚焦周五的美國生產者物價指數 (PPI)，以探詢更多降息觀點。
Ebkarian 補充，地緣政治事件加劇和央行主導的強勁需求是黃金的另一個積極催化劑。中東方面，以色列加強對真主黨的攻擊，並告誡黎巴嫩平民不要返回南部的家園。
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