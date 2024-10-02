鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估下修至10.3元，預估目標價為166.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-02 16:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.47元下修至10.3元，其中最高估值13.59元，最低估值7.75元，預估目標價為166.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.59(13.59)
|15.65
|16.34
|15.34
|最低值
|7.75(7.75)
|7.68
|9.03
|10.85
|平均值
|10.36(10.57)
|11.87
|11.77
|12.94
|中位數
|10.3(10.47)
|12.52
|11.54
|12.62
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,415.08億
|1,650.56億
|1,364.45億
|最低值
|1,163.01億
|989.50億
|920.74億
|平均值
|1,308.60億
|1,274.11億
|1,197.88億
|中位數
|1,314.57億
|1,266.76億
|1,184.50億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.84
|-3.50
|2.27
|29.04
|24.92
|營業收入
|1,083.17億
|648.78億
|1,139.95億
|1,766.86億
|1,448.01億
詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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