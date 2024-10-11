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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)EPS預估上修至4.32元，預估目標價為109.31元

鉅亨網新聞中心 2024-10-11 16:10


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對世界(5347-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.29元上修至4.32元，其中最高估值4.64元，最低估值3.66元，預估目標價為109.31元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值4.64(4.64)6.36.74
最低值3.66(3.66)4.24.96
平均值4.24(4.23)5.295.54
中位數4.32(4.29)5.275.4

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值45,895,00055,454,84058,182,000
最低值42,114,05047,392,63051,230,830
平均值44,604,43051,119,52054,605,530
中位數44,701,00050,387,36054,503,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.59.327.213.85
營業收入
(單位：新台幣千元)		38,272,57051,694,31043,951,08733,131,202

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5347/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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