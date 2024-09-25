鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)EPS預估下修至4.33元，預估目標價為110元
鉅亨網新聞中心 2024-09-25 18:11
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對世界(5347-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.36元下修至4.33元，其中最高估值4.7元，最低估值3.66元，預估目標價為110元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|4.7(4.7)
|6.38
|6.82
|最低值
|3.66(3.66)
|4.2
|5.12
|平均值
|4.28(4.29)
|5.35
|5.69
|中位數
|4.33(4.36)
|5.32
|5.49
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|45,895,000
|55,454,840
|58,182,000
|最低值
|42,114,050
|47,392,630
|51,230,830
|平均值
|44,604,430
|51,119,520
|54,605,520
|中位數
|44,701,000
|50,387,360
|54,503,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.5
|9.32
|7.21
|3.85
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|38,272,570
|51,694,310
|43,951,087
|33,131,202
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5347/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 世界斥24.8億元取得漢磊13%股權 雙方將合作第三代半導體
- 〈台股盤前要聞〉打第二隻腳 外資扯後腿、14金控8月獲利下滑、航空業營收高飛
- 盤中速報 - 世界(5347)大漲8.42%，報109.5元
- 盤中速報 - 半導體類指數類股表現強勁，漲幅2.47%，總成交額112.37億
下一篇