盤中速報 - 半導體類指數類股表現強勁，漲幅2.47%，總成交額112.37億
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 10:19
台股今日半導體業類股表現強勁，19日10:19相關指數上漲2.47%，總成交額112.37億元，大盤占比20.62%。
該產業上漲家數63、下跌家數20、平盤家數10。領漲個股世界(5347-TW)19日10:18股價上漲8元，報109.0元，漲幅7.92%。
半導體類指數近5日上漲0.89%，櫃買市場加權指數上漲2.33%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+0.89%
|+2.33%
|近一月
|-5.41%
|-1.22%
|近三月
|-10.76%
|-2.25%
|近六月
|-3.49%
|+5.36%
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