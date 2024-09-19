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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體類指數類股表現強勁，漲幅2.47%，總成交額112.37億

鉅亨網新聞中心 2024-09-19 10:19


台股今日半導體業類股表現強勁，19日10:19相關指數上漲2.47%，總成交額112.37億元，大盤占比20.62%。

該產業上漲家數63、下跌家數20、平盤家數10。領漲個股世界(5347-TW)19日10:18股價上漲8元，報109.0元，漲幅7.92%。

半導體類指數近5日上漲0.89%，櫃買市場加權指數上漲2.33%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 半導體類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +0.89% +2.33%
近一月 -5.41% -1.22%
近三月 -10.76% -2.25%
近六月 -3.49% +5.36%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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