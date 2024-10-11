滬指失守3300點！行情震檔無損投資熱情 新股民持續湧入 券商忙翻累到打點滴

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-11 11:10

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中國股市今 (11) 日早盤開低走低，滬指(SSEC) 失守 3300 點，行情持續震蕩，但 A 股連續天量成交，仍顯示投資人持續跑步進場，交投熱絡也讓中國多地券商上班時間比銀行還長，繼國慶連假無休後，券商營業時間延長到晚上，連周末也開門，甚至傳出有營業部經理累到打點滴。

《每日經濟新聞》報導，中國券商銀河證券成都某營業部通知客戶，自 10 月 10 日起上班時間調整為 8：30 至 20：00，週六週日也開門迎客，上班時間為 9：30 至 16：30，該營業部也承諾增加人力來確保高峰時段仍能及時回應客戶。

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另一家券商人士則表示，雖然公司分行未延長上班時間，但自 9 月 24 日以來，一線員工一直工作不停。「現在微信發達，行情來了即使下班時間，營業部員工也隨時待命。」

券商一線忙碌從國慶節前延續至現在，與業務量井噴有關。

中金財富相關人士透露，近期市場行情比較火爆，開戶量、諮詢量都大幅增加。節後首個交易日，開戶量較日常開戶量成長 3 倍以上，開戶回訪較日常回訪增長 12 倍，客戶諮詢量峰值為日常諮詢量的 22 倍，智慧客服業務量當天 13 萬筆以上。

銀河證券相關人士指出，從 9 月 30 日至 10 月 8 日，累計開戶數已達 10 萬人以上，國元證券自 9 月 24 日以來開戶數達到歷史巔峰超過 2015 年牛市。

值得一提的是，針對新進投資人，在中信證券等重量級券商以撰寫給投資者的信形式對資本市場進行解讀後，更多券商開始效仿。

國元證券相關人士透露，此次新進股民中，00 後佔比 10%、90 後佔比 35%、80 後佔比 30%，三者合計佔比 75% 以上，很多是新進投資人，所以做好投資者教育進行風險提示是金融穩定的重要一方面。

國元證券週四 (10 日) 在官方微博向新進投資人推送「致新入市的你」，對市場規律進行解讀。