〈陸股盤後〉三大指數同步大跌 市場靜待財長周末記者會

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-11 16:30

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中國 A 股市場三大指數周五（11 日）收盤同步大跌，跌幅都超過 2%，投資人靜待財政部長藍佛安即將在周六召開的記者會，尋找財政政策加碼的信號。

滬指周五收盤驟跌 2.55% 報 3,217.74 點，深證成指重摔 3.92% 報 10,060.74 點，創業板指猛跌 5.06% 報 2,100.87 點。滬深北三市成交額合計人民幣（下同）1.58719 兆元。

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半導體、軍工類股大跌，媒體、醫藥、汽車、煤炭、釀酒等族群走低，房地產、券商、銀行類股相對堅挺。

據《財聯社》周五報導，自 9 月底開始，券商經紀業務條線忙於開戶、咨詢等工作，節假日無休、提前到崗已成常態。隨著行情降溫，新增開戶動力減弱，有券商業務負責人稱：「現在這開戶量和開始幾天相差非常大了」。

中國國務院新聞辦公室已經宣布，周六上午 10 時藍佛安將介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高品質發展」的情況，並回答記者提問。

《界面新聞》周四指出，近期中國人民銀行（央行）已提出了降息、降準等一攬子新增貨幣政策，以促進經濟成長，在此背景下，投資人對增量財政政策的期待很高。

多數分析師認為，今年增量財政政策的規模可能不會少於 2 兆元，形式包括調增赤字率、發行特別國債和超長期特別國債、擴大專項債券使用範圍等。

浦銀國際首席宏觀分析師金曉雯表示，鑑於今年超長期特別國債和新增地方政府專項債額度接近用盡，政府可能會宣布增發 2 兆～3 兆元特別國債，以刺激消費、化解地方債務風險，以及穩定投資。

根據今年的《政府工作報告》，今年中國擬發行超長期特別國債 1 兆元，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，新增地方政府專項債為 3.9 兆元。

國家發展和改革委員會主任鄭柵潔周二在國新辦記者會上稱，1 兆元超長期特別國債已下達到項目和地方。另外，企業預警通數據顯示，今年前三季發行新增專項債 3.6069 兆元，全年發行進度達到 92.5%。

銀河證券首席經濟學家章俊認為，考慮到今年基層「三保」（保基本民生、保工資、保運轉）支出壓力較大，大致需要 2 兆元左右的增量財力補充。

他解釋道，根據今年財政預算草案目標，全年稅收收入目標增速為 3.6%，對應收入目標規模為 18.76 兆元。但 1～8 月稅收收入累計增速為 - 5.3%，大幅低於年初預算目標，預估全年一般公共預算收入缺口在 1 兆元以上。

「其次，今年以來地方政府債務壓力顯著加大，1～8 月政府性基金收入增速 - 21.1%，大幅低於年初 0.1% 的增長目標（對應全年收入目標規模 7.08 兆元），目前土地出讓收入已經不足以覆蓋地方政府和狹義城投債務到期償還規模。」章俊說。

此外，中國「924」一攬子政策超預期落地以來，中國資本市場迎來狂歡，指數和成交額多次創下近期新高，引起海外金融機構關注，多家外資機構看多中國股市，聚焦政策未來落地的規模和具體方向。

據《第一財經》周四報導，高盛中國聯席主管范翔認為，市場信心已經有所提升，但更希望看到一個緩慢而穩定的牛市，而不是快速上漲後下跌，政策的連續性和可預見性，對市場至關重要。

論及後市，摩根士丹利周三指出，中國政策出現重大轉向，預料財政將溫和發力，股市技術性反彈仍有 10% 的空間。

《排排網》財富研究部副總監劉有華認為，牛市最容易賺錢的階段，也就是無差別上漲的階段，已經結束了，接下來考驗的是投資人的選股與行業分析能力，以及投資人對市場節奏的把握。短期內，市場可能會偏向震盪或小陽線，屬於震盪蓄勢，為後面拉升做準備。