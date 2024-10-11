Q3經濟成長率恐降至4.2%！高盛：2050年中國超美國居首 印度首次擠進前三

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-11 08:51

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瑞銀 (UBS) 亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤最新預估，中國今年第三季國內生產毛額 (GDP) 年增率恐持續走緩至 4.2% 至 4.4%，但另一投行高盛集團(GS-US) 近來預測，到 2050 年，中國將以 41.9 兆美元的 GDP 超過美國的 37.2 兆美元。

高盛指出，未來十幾年美國經濟將遭遇一系列嚴峻挑戰，導致 GDP 將在 2050 年將下滑至全球第二位，主要因為美國經濟成長空間有限、製造業回流美國遇到困境以及人口老化問題日益嚴重。

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不過，高盛認為 2050 年的美國矽谷仍是全球科技創新的中心，且由於人口數量較少，即便經濟體量低於我國，但按人均 GDP，25 年後美國的富裕程度仍比中國高出一倍以上。

科技創新是中國 GDP 持續成長的核心驅動力之一，比如作為全球 5G 技術領導者的華為以及電動車大廠比亞迪，均為中國創造大量外匯。

不僅如此，中國技術還在全球供應鏈中扮演著至關重要的角色，特別是在智能設備和高科技產品上，像是富士康作為全球最大電子產品代工廠商，為蘋果、惠普等知名品牌生產大量的智慧手機、平板電腦和電腦等產品。

展望未來，中國第三產業在 GDP 的佔比會越來越高。隨著字節跳動、阿里巴巴、騰訊、SHEIN 等企業的影響力日益增強，在軟體技術、金融科技、電子商務等服務業佔據全球市場重要地位，屬於中國的大型跨國公司正在成型。

值得注意的是，在中美競爭之際，印度經濟潛力被高盛再次提及，該投行稱擁有全球最多人口的印度擁有巨大的勞動力優勢。

隨著全球經濟重心向亞洲轉移，印度作為未來經濟成長的重要一極，正在崛起。高盛預估印度 GDP 到 2050 年將達 22.5 兆美元，成為世界第三大經濟體。

儘管印度目前的經濟基礎仍較薄弱，但不可忽視的是，發展潛力巨大。印度希望透過廉價勞動力和製造業優勢，成為全球供應鏈的重要組成部分，這與中國的製造業地位形成直接競爭。