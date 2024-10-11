中國要催動經濟 分析師：財政政策規模可能會加碼2兆
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-11 08:30
中國國務院新聞辦公室宣布，周六（12 日）上午 10 時財政部部長藍佛安將介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高品質發展」的情況，並回答記者提問。
《界面新聞》周四指出，近期中國人民銀行（央行）已提出了降息、降準等一攬子新增貨幣政策，以促進經濟成長。在此背景下，投資人對增量財政政策的期待很高。
多數分析師認為，今年增量財政政策的規模可能不會少於人民幣（下同）2 兆元，形式包括調增赤字率、發行特別國債和超長期特別國債、擴大專項債券使用範圍等。
浦銀國際首席宏觀分析師金曉雯表示，鑑於今年超長期特別國債和新增地方政府專項債額度接近用盡，政府可能會宣布增發 2 兆～3 兆元特別國債，以刺激消費、化解地方債務風險，以及穩定投資。
根據今年的《政府工作報告》，今年中國擬發行超長期特別國債 1 兆元，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，新增地方政府專項債為 3.9 兆元。
國家發展和改革委員會主任鄭柵潔周二在國新辦記者會上稱，1 兆元超長期特別國債已下達到項目和地方。另外，企業預警通數據顯示，今年前三季發行新增專項債 3.6069 兆元，全年發行進度達到 92.5%。
銀河證券首席經濟學家章俊認為，考慮到今年基層「三保」（保基本民生、保工資、保運轉）支出壓力較大，大致需要 2 兆元左右的增量財力補充。
他解釋道，根據今年財政預算草案目標，全年稅收收入目標增速為 3.6%，對應收入目標規模為 18.76 兆元。但 1～8 月稅收收入累計增速為 - 5.3%，大幅低於年初預算目標，預估全年一般公共預算收入缺口在 1 兆元以上。
「其次，今年以來地方政府債務壓力顯著加大，1～8 月政府性基金收入增速 - 21.1%，大幅低於年初 0.1% 的增長目標（對應全年收入目標規模 7.08 兆元），目前土地出讓收入已經不足以覆蓋地方政府和狹義城投債務到期償還規模。」章俊說。
他還表示，2 兆元增量可透過以下三種方式實現：
一是經全國人大審批增發普通國債或超長期特別國債。
二是盤活存量債務限額空間，包括 8,000 億元左右的國債可用限額和 1 兆元以上地方政府債務限額。
三是透過央行、金融企業、非金融國有企業上繳利潤，予以補充。
財信研究院副院長伍超明也認為，增量財政政策的規模應該不少於 2 兆元。
他指出，一方面，當前經濟下行壓力較大，政府要實現《政府工作報告》提出的全年國內生產毛額（GDP）增長 5% 左右的目標，有一定難度。
另一方面，從 1～8 月財政數據看，今年廣義財政收入（一般公共預算收入 + 政府性基金收入）可能存在約 3 兆元的缺口。因此，財政政策加大力度勢在必行。
伍超明表示，增量財政政策的形式，可能包括調增赤字率、發行特別國債、擴大專項債券使用範圍等，重點是聚焦消費和民生兩大領域，兼顧穩地產、促投資和化解風險。
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