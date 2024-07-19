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鉅亨速報 - Factset 最新調查：穆迪MCO-US的目標價調升至443元，幅度約3.02%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 22:15

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對穆迪(MCO-US)提出目標價估值：中位數由430元上修至443元，調升幅度3.02%。其中最高估值510元，最低估值375元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予穆迪評價：積極樂觀12位、保持中立11位、保守悲觀1位。

穆迪今(19日)收盤價為447.83元。近5日股價上漲3.02%，標普指數下跌0.72%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股MCO市場預估目標價

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