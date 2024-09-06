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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱德維亞軟體(GWRE-US)EPS預估上修至1.83元，預估目標價為168.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 14:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對凱德維亞軟體(GWRE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.79元上修至1.83元，其中最高估值2.26元，最低估值1.61元，預估目標價為168.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.26(2.21)2.813.2
最低值1.61(1.5)2.153.2
平均值1.89(1.88)2.473.2
中位數1.83(1.79)2.413.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值11.46億13.14億15.52億
最低值10.79億12.27億14.24億
平均值11.12億12.70億14.88億
中位數11.02億12.64億14.88億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.33-0.79-2.16-1.36
營業收入7.42億7.43億8.13億9.05億

詳細資訊請看美股內頁：
凱德維亞軟體(GWRE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGWRE

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