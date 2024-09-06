鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱德維亞軟體(GWRE-US)EPS預估上修至1.83元，預估目標價為168.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 14:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對凱德維亞軟體(GWRE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.79元上修至1.83元，其中最高估值2.26元，最低估值1.61元，預估目標價為168.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.26(2.21)
|2.81
|3.2
|最低值
|1.61(1.5)
|2.15
|3.2
|平均值
|1.89(1.88)
|2.47
|3.2
|中位數
|1.83(1.79)
|2.41
|3.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.46億
|13.14億
|15.52億
|最低值
|10.79億
|12.27億
|14.24億
|平均值
|11.12億
|12.70億
|14.88億
|中位數
|11.02億
|12.64億
|14.88億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.33
|-0.79
|-2.16
|-1.36
|營業收入
|7.42億
|7.43億
|8.13億
|9.05億
詳細資訊請看美股內頁：
凱德維亞軟體(GWRE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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