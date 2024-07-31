鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估下修至12.14元，預估目標價為195.00元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 12:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2024年EPS預估：中位數由12.5元下修至12.14元，其中最高估值17.03元，最低估值6.72元，預估目標價為195.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.03(17.03)
|19.35
|22.72
|17.62
|最低值
|6.72(6.72)
|6.83
|12.83
|12.8
|平均值
|12.28(12.54)
|14.42
|16.06
|15.21
|中位數
|12.14(12.5)
|14.89
|15.85
|15.21
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,532.11億
|1,600.00億
|1,436.16億
|最低值
|1,255.58億
|1,368.61億
|1,306.62億
|平均值
|1,421.91億
|1,426.20億
|1,366.55億
|中位數
|1,422.01億
|1,402.90億
|1,361.15億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.97
|-15.13
|15.24
|28.12
|23.63
|營業收入
|1,233.80億
|691.57億
|1,197.77億
|1,774.11億
|1,484.58億
詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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