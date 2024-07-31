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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估下修至12.14元，預估目標價為195.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 12:15

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2024年EPS預估：中位數由12.5元下修至12.14元，其中最高估值17.03元，最低估值6.72元，預估目標價為195.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值17.03(17.03)19.3522.7217.62
最低值6.72(6.72)6.8312.8312.8
平均值12.28(12.54)14.4216.0615.21
中位數12.14(12.5)14.8915.8515.21

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值1,532.11億1,600.00億1,436.16億
最低值1,255.58億1,368.61億1,306.62億
平均值1,421.91億1,426.20億1,366.55億
中位數1,422.01億1,402.90億1,361.15億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.97-15.1315.2428.1223.63
營業收入1,233.80億691.57億1,197.77億1,774.11億1,484.58億

詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMPC

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