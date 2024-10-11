又一家外航停飛中國 國際航線格局大變

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-11 09:30

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北歐航空（SAS）周三（9 日）發布通告，稱將在 11 月暫停執飛哥本哈根到上海的直飛航線，這是近期宣布停飛中國航線的第四家歐洲航空公司。

據《第一財經》周三報導，北歐航空表示，鑑於目前市場形勢，決定暫停哥本哈根到上海的直飛航線，最後一班從哥本哈根飛往上海的航班是 11 月 7 日，從上海飛往哥本哈根的最後一班是 11 月 8 日。

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北歐航空給機票代理人的一份通告，陳述了停飛上海航線更詳細的原因：「持續的烏克蘭戰爭和隨後的俄羅斯領空關閉，迫使我們改變航線，導致旅行時間更長，成本更高。此外，我們還面臨中國國內航空公司的激烈競爭。」

目前上海 - 哥本哈根航線是北歐航空在中國內地的唯一一條航線，根據該公司公布的夏秋季航班時刻表，上海 - 哥本哈根航線每周四班。

就在幾天前，歐洲最大航空公司漢莎航空（Lufthansa）宣布，10 月底開始生效的 2024 年冬季計畫，暫時中止北京至法蘭克福的直飛航線，但漢莎航空仍會繼續執行北京—慕尼黑直飛航班，也會繼續提供從德國直飛上海和香港的航班服務。

今年 8 月，英國航空公司（British Airways）宣布，今年 10 月 26 日起暫停倫敦至北京的直航航班。

更早時候，英國維珍大西洋航空（Virgin Atlantic）也發布了 10 月 26 日起停運倫敦 - 上海航線的消息，該公司也提到「繞飛俄羅斯領空」帶來的成本壓力，這是歐洲航空業者面臨的共同問題。

在此之前，從歐洲飛往中國、日韓等國，飛越俄羅斯領空是成本最低的飛行路線。

然而，自 2022 年烏克蘭戰爭爆發後，歐洲國家與俄羅斯互相關閉領空，這意味著歐洲航空公司要執飛中日韓等航線，必須繞開俄羅斯領空，增加飛行的時間和成本。

以上海至巴黎和倫敦航線為例，在地圖上測距，經過俄羅斯領空的最短路線為 9,300 公里左右，稍微往南繞道土耳其、中亞地區，距離為 10,400 公里左右。

「目前中方航司無須繞開俄羅斯飛歐洲，因此執飛中歐航線相比歐洲航司就有了一定的成本優勢，中歐航線也成為國內航司恢復和新開國際航線的重點市場，」中國民航業界人士林智杰對指出。

一邊是歐洲航空公司停飛，一邊是中國航空業者加碼，中歐航線的競爭格局正在發生巨大變化。