人行SFISF上路！首期5000億人民幣挹注資本市場 陸財政部逆周期調節政策也將出台

鉅亨網許家華 綜合外電 2024-10-10 12:27

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中國人民銀行正式推出「證券、基金、保險公司互換便利」（Securities, Funds and Insurance companies Swap Facility，簡稱 SFISF），首期操作規模達人民幣 5000 億元，旨在支持符合條件的金融機構通過抵押高流動性資產（如國債、央行票據等）獲取流動性資產。

SFISF 是什麼？

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SFISF 是一項創新的貨幣政策工具，旨在提升資本市場的穩定性和流動性。這一工具允許證券、基金和保險公司更有效地管理資產、風險以及滿足客戶的需求，使用各類資產（如債券、股票 ETF 等）作為抵押，從人民銀行換取更高等級的流動性資產。這不僅為這些機構提供了資金支持，還有助於改善市場流動性，降低市場波動。

這種互換可以是多種形式的，包括但不限於利率互換、貨幣互換等，旨在透過相互交換現金流或其他形式的價值來優化各自的財務狀況或投資組合。

互換形式 (包括但不限於)

利率互換：一方同意支付固定利率給另一方，同時接收浮動利率；反之亦然。這有助於參與雙方根據自己的風險管理需求調整其利率暴露。

貨幣互換：兩方同意按照預先設定好的匯率交換一定量的不同貨幣，並在未來的某個時間點以相同的匯率（或稍微調整過的匯率）反向交易回來。這種方式可以幫助機構規避外匯風險或取得特定貨幣的資金。

信用違約交換 (CDS)：雖然不直接涉及「互換便利」，但它是一種允許買賣雙方對第三方債務違約風險進行保險 / 投機的合約安排。對於尋求保護自己免受某一借款人違約影響的一方來說很有用。

影響分析

增強市場穩定性：SFISF 的推出被視為加強資本市場內在穩定性的重要舉措，有助於抑制市場的羊群效應，並提升投資者信心。

提升資金流動性：該工具允許金融機構在短期內獲得流動性支持，改善其資金運用效率，從而促進資本市場的健康發展。

促進非銀機構參與：SFISF 鼓勵非銀行金融機構的參與，進一步豐富市場參與者，提升整體市場活力。

政策靈活性：根據市場情況，SFISF 的操作規模可能會進一步擴大，顯示出政策的靈活性和適應性。

根據人行行長潘功勝的說法，SFISF 的設立旨在應對市場的不穩定因素，並為未來的經濟增長提供支持。專家認為，這一政策工具的實施將為中國資本市場的長期發展注入新動能。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬預測，在股票行情下行區間，部分表現不好的股票流動性較差，證券、基金、保險公司可以使用互換便利降低調倉時產生的額外成本，更方便獲取到調倉所需資金，同時互換完成後再次購入低價股票也有利於降低整體持倉成本。

開源證券股份有限公司投資顧問總監田渭東表示，這個概念其實就是允許金融機構加槓桿，而且可以多次貸款質押物，這解決了央行不能直接購買股票的限制。