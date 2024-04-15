陸3月人民幣貸款增幅差預期 強化中國人行祭更多刺激拚經濟理由

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-15 15:03

中國人民銀行 (下稱人行) 上周五 (12 日) 發布今年首季金融統計及社會融資數據，中國 3 月新增銀行貸款月增幅度低於預期，廣義信貸成長速度也創下歷史新低，這一情況也增強中國人民銀行推出更多刺激措施來幫助實現今年約 5% 經濟成長率目標的理由，但今年首季人民幣貸款增加 9.46 兆人民幣，社會融資規模增量累計為 12.93 兆元，均處於歷史同期較高水準。

《路透社》根據中國人行公佈的數據計算，3 月中國銀行新增人民幣貸款 3.09 兆人民幣 (4269.5 億美元)，高於 2 月 1.45 兆人民幣，但低於分析師先前預測的新增 3.56 兆人民幣，且增幅較去年同期減少 38.9 億人民幣。

中國今年首季新增貸款總額為 9.46 兆人民幣，較一年前的高基期有所回落，但仍比 2022 年同期多增加逾 1 兆人民幣。依個別部門來看，住戶貸款增加 1.33 兆人民幣，其中短期貸款增加 3568 億人民幣，中長期貸款增加 9,750 億人民幣，企業單位貸款增加 7.77 兆人民幣，其中短期貸款增加 2.97 兆人民幣，中長期貸款增加 6.2 兆人民幣，票據融資減少 1.5 兆人民幣，非銀行業金融機構貸款增加 2336 億人民幣。

凱投宏觀出具研究報告指出，中國 3 月銀行貸款和廣義信貸成長均大幅放緩，該機構雖預估中國人行將進一步降低政策利率，但私人部門信貸需求疲軟代表廣義信貸成長的任何回升都將相對溫和。

華寶信託經濟學家聶文也說，整個實體經濟的貸款需求仍不是很好，民生銀行首席經濟學家溫斌則稱貸款成長放緩的部分原因可能是中國人行試圖阻止銀行在 2024 年初過快放貸，為未來幾個月的信貸擴張留一定的空間，存款準備金和降息仍有空間，結構性貨幣政策工具將提供額外支持。

與此同時，中國今年首季社會融資規模成長表現良好，上月社會融資規模存量為 390.32 兆元，年增率 8.7%，年增率雖較前兩月略為下滑，但跟經濟成長和物價水準預期目標相符，第一季社會融資規模增量則累計為 12.93 兆元，處於歷史同期較高水準，其中對實體經濟發放的人民幣貸款增加 9.11 兆人民幣，政府公債淨融資 1.36 兆元。

專家分析，上月社會融資規模存量年增率之所以下滑，除部分儲備項目貸款延後發放外，也有政府發債進度偏慢的影響。從全年來看，新發行政府債券總規模預計接近 9 兆元，新增貸款也將維持在合理水平，社會融資規模成長仍有支撐，對實體經濟的支持力度保持穩固。

國信證券經濟研究所金融業首席分析師王劍認為，當前經濟結構轉型加快，對信貸依賴程度下降，信貸增速降低，甚至社會融資規模增速回落，並不一定意味著經濟成長放緩，因傳統產業和新興產業創造出的「GDP / 信貸（社會融資規模）」是截然不同的，新興產業有望帶來更高水準。

中銀証券首席宏觀分析師朱啟兵則指 3 月社會融資規模增量高過市場預期，整體延續此前的平滑特征，呈現企業信貸不弱、居民信貸不強的狀況。

此外，人行數據還顯示當前貸款利率維持在歷史低點水準，3 月新發行企業貸款加權平均利率為 3.75%，較 2 月低 1 個基點，較一年前低 22 個基點，新發放個人房貸利率為 3.71%，較 2 月低 15 個基點，比去年同期低 46 個基點，均處於歷史低點。

平安證券首席經濟學家鍾正生跟中信證券的明明均認為，在優化新增貸款投放、存量資金使用效率提高的情況下，中國信貸成長正處於「提質換擋」期，「穩信用」的總量和結構、存量和增量同等重要。