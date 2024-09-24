多項重磅政策救市！人行潘功勝：首設5千億人民幣互換便利助股市 正研究平準基金

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-24 15:57

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中國今 (24) 日加大政策刺激力道，人民銀行行長潘功勝、國家金融監督管理總局局長李雲澤與中國證監會主席吳清聯手公布多重利多消息，潘功勝更在記者會結束後表示，正在研究創設平準基金，此話一出，市場多頭信心大振，中國與香港股市雙雙大幅走漲。

潘功勝今日表示，為維護資本市場穩定、提振投資者信心，中國人民銀行與證監會、金融監管總局協商，創設兩項結構性貨幣政策工具，支援資本市場穩定發展，同時也是中國人民銀行第一次創設結構性貨幣政策工具支援資本市場。

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第一項工具是證券、基金、保險公司互換便利，這項工具支援符合條件的證券基金保險公司使用其債券、股票等資產作為抵押，從中央銀行換入國債、央行票據等高流動性資產。這項政策將大幅提升相關機構的資金獲取能力和股票增持能力，計劃互換便利首期操作規模是人民幣 5000 億元，未來可視情況擴大規模。透過此工具獲取的資金只能用於投資股市。

第二項工具是股票回購增持再貸款，引導商業銀行向上市公司和其主要股東提供貸款，用於回購和增持上市公司股票，央行將向商業銀行發放再貸款，提供的資金支援比例是 100%，再貸款的利率是 1.75%，商業銀行在給客戶放貸款時利率在 2.25% 左右，首期額度是人民幣 3000 億元。這項工具適用於不同所有制的上市公司。

潘功勝說：首期互換便利操作規模 5000 億元，未來可視情況擴大規模。「我跟（證監會）吳清主席說了，只要這個事情做得好，未來可以再來 5000 億，或第三個 5000 億元，我們（的態度）是開放的。」

在記者會後被《證券時報》問到有關創設平準基金一事，潘功勝則稱正在研究，短短四字也引發市場極大關注。

《彭博資訊》年初曾引述知情人士報導，中國政府考慮多項支持工具，穩定資本市場運行，方案包括設立人民幣 2 兆元左右的股市平準基金。