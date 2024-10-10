2024年美國最強400富豪 身家合計5.4兆美元創歷史新高 其中67%白手起家！

鉅亨網外電 許家華 2024-10-10 11:00

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在過去的一年裡，美國最富有的 400 人經歷了創紀錄的財富增長，總額達到了 5.4 兆美元，創下歷史新高。根據《福布斯》發布的數據顯示，榜單的入圍門檻也隨之上升，達到 33 億美元，較 2023 年的 29 億美元有所增加。

財富的集中現象愈發明顯，僅有 25 位富豪就貢獻了 5000 億美元的財富增長，其中 12 人的財富達到或超過 1000 億美元。這 25 位富豪的總財富超過 2.5 兆美元，幾乎占據了榜單總財富的一半。

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埃隆 · 馬斯克（Elon Musk）連續第三年成為美國首富，身家估計為 2440 億美元。儘管特斯拉股價下跌以及他 560 億美元股票期權薪酬方案引發的法律糾紛使得他的財富縮水了 70 億美元，但仍比排名第二的亞馬遜創始人傑夫 · 貝索斯（Jeff Bezos，身家 1970 億美元）高出 470 億美元。

馬克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg，身家 1810 億美元）則因 Meta 股價大幅反彈，從去年的第 8 位躍升至 2024 年的第 3 位。

在女性富豪中，艾麗斯 · 沃爾頓（Alice Walton）繼續蝉聯美國最富有女性的頭銜，她的父親是沃爾瑪共同創辦人山姆 ‧ 沃爾頓 (Sam Walton)，她繼承了父親的財富，因為過去一年沃爾瑪股票上漲 41%，使其身家達到 892 億美元。

榜單上女性富豪的總財富達到了 8390 億美元，較去年 (6210 億美元) 顯著增長。今年有 67 位女性成員 (去年為 60 人) 創下新高。值得注意的是，白手起家的女性富豪也在榜單中佔有一席之地，其中最富有的白手起家女性是 Diane Hendricks，身家約 219 億美元，她是 ABC 供應鏈的創始人，展現了女性在商業領域的強大實力。

榜單中有 67% 的人是白手起家的企業家，但並非所有人都擁有相同的致富經歷。《福布斯》對榜單成員的白手起家水平進行了評分，評分範圍為 1 分至 10 分，只有 25 人獲得了滿分 10 分。

儘管入榜門檻創下新高，今年依然有 23 位億萬富翁成功進入榜單，包括快餐連鎖店 Raising Cane’s 的托德 · 格雷夫斯（Todd Graves，身家 95 億美元）、Jersey Mike’s Subs 的彼得 · 坎克羅（Peter Cancro，56 億美元）等。此外，還有 11 位曾從榜單中消失的人重新回歸，包括唐納德 · 特朗普（Donald Trump，身家 43 億美元）。

今年，共有 30 人跌出榜單，包括前 WWE 母公司 TKO Holdings 的文斯 · 麥克曼（Vince McMahon，25 億美元）和軟體公司 Workday 的安尼爾 · 布斯里（Aneel Bhusri，32 億美元）。未能入榜的億萬富翁人數也創下新高，超過 415 人，包括阿諾 · 施瓦辛格（Arnold Schwarzenegger，10 億美元）和泰勒 · 斯威夫特（Taylor Swift，13 億美元）。

榜單中最年輕的成員是 38 歲的沃爾瑪繼承人盧卡斯 · 沃爾頓（Lukas Walton，身家 339 億美元），而最年長的是 101 歲的大衛 · 默多克（David Murdock，37 億美元）。

儘管這些富豪的財富暴漲，他們的慈善捐贈情況卻並未同步增長，三分之一的人捐贈不到 1% 的財富。

姓名 身家（億美元） 特殊性或職業 Elon Musk 2440 特斯拉創始人 Jeff Bezos 1970 亞馬遜創始人 Mark Zuckerberg 1810 Meta（Facebook 母公司）創始人 Bernard Arnault 2110 LVMH 集團執行長 Bill Gates 1280 微軟共同創辦人 Warren Buffett 1180 投資者，波克夏執行長 Larry Ellison 1080 甲骨文創始人 Larry Page 1060 谷歌共同創辦人 Sergey Brin 1030 谷歌共同創辦人 Steve Ballmer 1050 微軟前執行長 Diane Hendricks 219 ABC 供應鏈創始人（最富有的白手起家女性） Alice Walton 892 沃爾瑪創辦人山姆 · 沃爾頓之女 (美國最富有女性) Todd Graves 95 Raising Cane’s 快餐連鎖店創始人 Peter Cancro 56 Jersey Mike’s Subs 創始人 Donald Trump 43 前美國總統 Vince McMahon 25 前 WWE 母公司 TKO Holdings 執行董事長 Aneel Bhusri 32 Workday 共同創辦人 Lukas Walton 339 沃爾瑪繼承人 (最年輕富豪, 38 歲) Josh Kushner 38 風險投資家、房產大亨 (次年輕, 39 歲) David Murdock 37 都樂食品公司創始人 (最年長, 101 歲)

未上榜的美國上兆美元大富豪

他們雖然是身家上兆美元的大富豪，但身家還是不夠厚，達不到入榜的門檻 (33 億美元，高於去年 29 億美元的門檻)。以往從未出現過的情況是，這次未能進入福布斯美國 400 富豪榜的美國兆美元富豪人數比上榜者還要多，足有 415 人不止，其中列舉名人如下表：