2024年美國最強400富豪 身家合計5.4兆美元創歷史新高 其中67%白手起家！
鉅亨網外電 許家華 2024-10-10 11:00
在過去的一年裡，美國最富有的 400 人經歷了創紀錄的財富增長，總額達到了 5.4 兆美元，創下歷史新高。根據《福布斯》發布的數據顯示，榜單的入圍門檻也隨之上升，達到 33 億美元，較 2023 年的 29 億美元有所增加。
財富的集中現象愈發明顯，僅有 25 位富豪就貢獻了 5000 億美元的財富增長，其中 12 人的財富達到或超過 1000 億美元。這 25 位富豪的總財富超過 2.5 兆美元，幾乎占據了榜單總財富的一半。
埃隆 · 馬斯克（Elon Musk）連續第三年成為美國首富，身家估計為 2440 億美元。儘管特斯拉股價下跌以及他 560 億美元股票期權薪酬方案引發的法律糾紛使得他的財富縮水了 70 億美元，但仍比排名第二的亞馬遜創始人傑夫 · 貝索斯（Jeff Bezos，身家 1970 億美元）高出 470 億美元。
馬克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg，身家 1810 億美元）則因 Meta 股價大幅反彈，從去年的第 8 位躍升至 2024 年的第 3 位。
在女性富豪中，艾麗斯 · 沃爾頓（Alice Walton）繼續蝉聯美國最富有女性的頭銜，她的父親是沃爾瑪共同創辦人山姆 ‧ 沃爾頓 (Sam Walton)，她繼承了父親的財富，因為過去一年沃爾瑪股票上漲 41%，使其身家達到 892 億美元。
榜單上女性富豪的總財富達到了 8390 億美元，較去年 (6210 億美元) 顯著增長。今年有 67 位女性成員 (去年為 60 人) 創下新高。值得注意的是，白手起家的女性富豪也在榜單中佔有一席之地，其中最富有的白手起家女性是 Diane Hendricks，身家約 219 億美元，她是 ABC 供應鏈的創始人，展現了女性在商業領域的強大實力。
榜單中有 67% 的人是白手起家的企業家，但並非所有人都擁有相同的致富經歷。《福布斯》對榜單成員的白手起家水平進行了評分，評分範圍為 1 分至 10 分，只有 25 人獲得了滿分 10 分。
儘管入榜門檻創下新高，今年依然有 23 位億萬富翁成功進入榜單，包括快餐連鎖店 Raising Cane’s 的托德 · 格雷夫斯（Todd Graves，身家 95 億美元）、Jersey Mike’s Subs 的彼得 · 坎克羅（Peter Cancro，56 億美元）等。此外，還有 11 位曾從榜單中消失的人重新回歸，包括唐納德 · 特朗普（Donald Trump，身家 43 億美元）。
今年，共有 30 人跌出榜單，包括前 WWE 母公司 TKO Holdings 的文斯 · 麥克曼（Vince McMahon，25 億美元）和軟體公司 Workday 的安尼爾 · 布斯里（Aneel Bhusri，32 億美元）。未能入榜的億萬富翁人數也創下新高，超過 415 人，包括阿諾 · 施瓦辛格（Arnold Schwarzenegger，10 億美元）和泰勒 · 斯威夫特（Taylor Swift，13 億美元）。
榜單中最年輕的成員是 38 歲的沃爾瑪繼承人盧卡斯 · 沃爾頓（Lukas Walton，身家 339 億美元），而最年長的是 101 歲的大衛 · 默多克（David Murdock，37 億美元）。
儘管這些富豪的財富暴漲，他們的慈善捐贈情況卻並未同步增長，三分之一的人捐贈不到 1% 的財富。
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姓名
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身家（億美元）
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特殊性或職業
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Elon Musk
|
2440
|
特斯拉創始人
|
Jeff Bezos
|
1970
|
亞馬遜創始人
|
Mark Zuckerberg
|
1810
|
Meta（Facebook 母公司）創始人
|
Bernard Arnault
|
2110
|
LVMH 集團執行長
|
Bill Gates
|
1280
|
微軟共同創辦人
|
Warren Buffett
|
1180
|
投資者，波克夏執行長
|
Larry Ellison
|
1080
|
甲骨文創始人
|
Larry Page
|
1060
|
谷歌共同創辦人
|
Sergey Brin
|
1030
|
谷歌共同創辦人
|
Steve Ballmer
|
1050
|
微軟前執行長
|
Diane Hendricks
|
219
|
ABC 供應鏈創始人（最富有的白手起家女性）
|
Alice Walton
|
892
|
沃爾瑪創辦人山姆 · 沃爾頓之女 (美國最富有女性)
|
Todd Graves
|
95
|
Raising Cane’s 快餐連鎖店創始人
|
Peter Cancro
|
56
|
Jersey Mike’s Subs 創始人
|
Donald Trump
|
43
|
前美國總統
|
Vince McMahon
|
25
|
前 WWE 母公司 TKO Holdings 執行董事長
|
Aneel Bhusri
|
32
|
Workday 共同創辦人
|
Lukas Walton
|
339
|
沃爾瑪繼承人 (最年輕富豪, 38 歲)
|
Josh Kushner
|
38
|
風險投資家、房產大亨 (次年輕, 39 歲)
|
David Murdock
|
37
|
都樂食品公司創始人 (最年長, 101 歲)
未上榜的美國上兆美元大富豪
他們雖然是身家上兆美元的大富豪，但身家還是不夠厚，達不到入榜的門檻 (33 億美元，高於去年 29 億美元的門檻)。以往從未出現過的情況是，這次未能進入福布斯美國 400 富豪榜的美國兆美元富豪人數比上榜者還要多，足有 415 人不止，其中列舉名人如下表：
|
姓名
|
身家
（億美元）
|
特殊性或職業
|
Arnold Schwarzenegger
|
10
|
演員及健身專家 (阿諾)
|
Taylor Swift
|
13
|
歌手 (泰勒絲)
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Jerry Seinfeld
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11
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喜劇演員
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Bruce Springsteen
|
11
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歌手
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Oprah Winfrey
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30
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電視製作人、主持人 (歐普拉)
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