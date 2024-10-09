營收速報 - 晶心科(6533)9月營收2.33億元年增率高達509.56％
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 20:15
今年1-9月累計營收為9.20億元，累計年增率41.17%。
最新價為395元，近5日股價上漲7.48%，相關半導體業上漲4.16%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-353 張
- 外資買賣超：-405 張
- 投信買賣超：+2 張
- 自營商買賣超：+50 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|2.33億
|510%
|194%
|24/8
|7,922萬
|-30%
|-32%
|24/7
|1.16億
|20%
|143%
|24/6
|4,785萬
|-19%
|-50%
|24/5
|9,513萬
|91%
|-30%
|24/4
|1.35億
|92%
|58%
晶心科(6533-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為晶心嵌入式微處理器核心智財及其相關硬體、軟體發展平台與工具鏈。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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