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鉅亨速報

營收速報 - 晶心科(6533)9月營收2.33億元年增率高達509.56％

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 20:15


晶心科(6533-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣2.33億元，年增率509.56%，月增率194.43%。

今年1-9月累計營收為9.20億元，累計年增率41.17%。

最新價為395元，近5日股價上漲7.48%，相關半導體業上漲4.16%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-353 張
  • 外資買賣超：-405 張
  • 投信買賣超：+2 張
  • 自營商買賣超：+50 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 2.33億 510% 194%
24/8 7,922萬 -30% -32%
24/7 1.16億 20% 143%
24/6 4,785萬 -19% -50%
24/5 9,513萬 91% -30%
24/4 1.35億 92% 58%

晶心科(6533-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為晶心嵌入式微處理器核心智財及其相關硬體、軟體發展平台與工具鏈。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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