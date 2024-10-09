鉅亨速報 - Factset 最新調查：黑石(BX-US)EPS預估下修至4.46元，預估目標價為144.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 20:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對黑石(BX-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.53元下修至4.46元，其中最高估值4.87元，最低估值4.17元，預估目標價為144.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.87(4.87)
|6.54
|7.86
|6.03
|最低值
|4.17(4.17)
|5.3
|5.75
|6.03
|平均值
|4.47(4.51)
|5.83
|6.84
|6.03
|中位數
|4.46(4.53)
|5.8
|6.7
|6.03
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|123.10億
|163.33億
|193.81億
|最低值
|105.77億
|131.76億
|152.48億
|平均值
|115.17億
|145.10億
|166.96億
|中位數
|116.03億
|140.96億
|164.92億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.03
|1.50
|8.14
|2.36
|1.84
|營業收入
|60.13億
|64.75億
|125.91億
|136.16億
|102.75億
詳細資訊請看美股內頁：
黑石(BX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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