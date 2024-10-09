search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：黑石(BX-US)EPS預估下修至4.46元，預估目標價為144.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 20:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對黑石(BX-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.53元下修至4.46元，其中最高估值4.87元，最低估值4.17元，預估目標價為144.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.87(4.87)6.547.866.03
最低值4.17(4.17)5.35.756.03
平均值4.47(4.51)5.836.846.03
中位數4.46(4.53)5.86.76.03

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值123.10億163.33億193.81億
最低值105.77億131.76億152.48億
平均值115.17億145.10億166.96億
中位數116.03億140.96億164.92億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.031.508.142.361.84
營業收入60.13億64.75億125.91億136.16億102.75億

詳細資訊請看美股內頁：
黑石(BX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBX

相關行情

台股首頁我要存股
黑石149.440.25%

延伸閱讀


Empty