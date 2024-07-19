鉅亨速報 - Factset 最新調查：黑石(BX-US)EPS預估下修至4.57元，預估目標價為131.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 22:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對黑石(BX-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.65元下修至4.57元，其中最高估值4.87元，最低估值4.33元，預估目標價為131.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.87(4.87)
|6.5
|7.99
|6.01
|最低值
|4.33(4.33)
|5.29
|5.71
|6.01
|平均值
|4.58(4.66)
|5.91
|6.88
|6.01
|中位數
|4.57(4.65)
|5.96
|6.81
|6.01
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|123.10億
|161.08億
|190.31億
|最低值
|113.78億
|136.85億
|149.83億
|平均值
|117.98億
|147.17億
|166.46億
|中位數
|117.73億
|146.19億
|163.72億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|60.13億
|64.75億
|125.91億
|136.16億
|102.75億
詳細資訊請看美股內頁：
黑石(BX-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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