search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：黑石(BX-US)EPS預估下修至4.57元，預估目標價為131.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 22:15

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對黑石(BX-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.65元下修至4.57元，其中最高估值4.87元，最低估值4.33元，預估目標價為131.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.87(4.87)6.57.996.01
最低值4.33(4.33)5.295.716.01
平均值4.58(4.66)5.916.886.01
中位數4.57(4.65)5.966.816.01

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值123.10億161.08億190.31億
最低值113.78億136.85億149.83億
平均值117.98億147.17億166.46億
中位數117.73億146.19億163.72億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入60.13億64.75億125.91億136.16億102.75億

詳細資訊請看美股內頁：
黑石(BX-US)

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBX

相關行情

台股首頁我要存股
黑石138.761.72%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty