擷發科技與越南胡志明市外語暨信息大學 簽署合作備忘錄

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-09 19:35

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擷發科技 (MICROIP) 今 (9) 日宣布，與越南胡志明市外語暨信息大學 (HUFLIT) 正式簽署合作備忘錄 (MOU)，雙方將在半導體設計 (IC Design) 與人工智慧 (AI) 領域展開深度合作。此次合作由擷發科技董事長楊健盟博士及越南胡志明市外語暨信息大學校長阮英俊博士 (Dr. NGUYEN ANH TUAN) 代表簽署，建立雙方在國際化高科技教育與創新領域的緊密結合。

此次合作，胡志明市外語暨信息大學向擷發科技購買價值超過 100 萬美元的 IC 設計矽智財與半導體相關的軟硬體設備，包含 Trion 及 Titanium 各系列的 FPGA 開發板、Memory Controllers IP、DDR、HyperRAM、SDRAM、RISC-V SoC IP、MIPI DSI/CSI Tx/Rx controller IP、Ethernet IP 以及 Efinix Efinity IDE software，將用於校內半導體相關的教育課程，幫助越南培育更多具備國際競爭力的半導體專業人才。

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根據簽署的 MOU，擷發科技將協助胡志明市外語暨信息大學共同發展多個關鍵半導體領域，涵蓋人工智慧、積體電路設計、人才培養、研究發展中心的建立、軟體開發及課程認證計畫，將大幅提升該校在科技創新與專業技術教育方面的實力，並促進雙方在技術交流與合作中的長期發展。

楊健盟表示，擷發科技非常榮幸能與胡志明市外語暨信息大學合作，共同推動國際間半導體與 AI 領域的人才培養與技術創新。擷發科技將充分發揮在 IC 設計與 AI 領域的專業技術，為越南的高科技教育與產業發展做出實質貢獻，同時也是我們布局全球市場的重要關鍵之一。

擷發科技與胡志明市外語暨信息大學的結盟，也是越南教育史上第一次越南大學與台灣半導體公司進行產學合作的先例之一，雙方也計畫將這樣的合作模式推廣至更多越南的大專院校，擴大越南高等教育體系在半導體與 AI 領域的影響力，以及深化台灣與越南半導體產業的共同合作。

校長阮英俊博士指出，這次與擷發科技的合作對越南的高等教育來說意義重大。我們期待透過此次協議，能大幅提升校內的半導體科學研究與教學水準，為越南積極發展的半導體產業建立起扎實的根基，同時培育出更多具備全球競爭力的科技人才。