〈台幣〉股匯雙殺探近2個月新低 10月來累計重貶5.69角

人民幣歷經十一長假休市一周後，今 (8) 日開盤展開補貶，台、韓等亞幣同步承壓，台北股匯連袂走弱，新台幣兌美元匯率呈現連 4 貶，收在 32.22 元，貶值 8.9 分，創下近 2 個月新低，台北及元太外匯市場總成交值放大至 24.045 億美元。累計 10 月以來共 4 個交易日，已經貶值多達 5.69 角。