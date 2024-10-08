〈台幣〉股匯雙殺探近2個月新低 10月來累計重貶5.69角
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-08 19:55
人民幣歷經十一長假休市一周後，今 (8) 日開盤展開補貶，台、韓等亞幣同步承壓，台北股匯連袂走弱，新台幣兌美元匯率呈現連 4 貶，收在 32.22 元，貶值 8.9 分，創下近 2 個月新低，台北及元太外匯市場總成交值放大至 24.045 億美元。累計 10 月以來共 4 個交易日，已經貶值多達 5.69 角。
外匯交易員指出，新台幣匯率昨天失守 32 元整數關卡後，出口商開始陸續進場拋匯，帶動匯價一度回升至 32.075 元，但台股賣壓沉重，外資下午擴大匯出力道，匯價最低來到 32.254 元，不敵美元買盤湧現的壓力，終場收在 32.22 元，貶值 8.9 分。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.2%，亞幣走勢不同調，人民幣狂貶 0.48%，新台幣、韓元分別貶 0.28%、0.22%，日元則強勢反彈 0.46%，新加坡幣亦升值 0.09%。歐元升值 0.24%。
日本政府公布最新數據，8 月實質薪資再度陷入萎縮，分析師認為，這項數據或許會降低日本央行在短期內再度升息的意願。日股今天應聲重挫，日元則受到中東緊張情勢升溫影響，終止這波貶勢。
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