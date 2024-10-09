〈日股盤後〉科技股領漲 日經反彈站回3.9萬關
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-09 15:00
日本股市今 (9) 日由科技股領漲，反彈開高，日經 225 指數(NKY) 再度收復 3.9 萬大關，終場上漲 340.42 點或 0.87%，報 39,277.96 點。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 8.09 點或 0.30%，收 2,707.24 點。
受隔夜美國科技股大漲帶動，日本半導體族周三表現強勢，雷泰光電飆漲 4.42%，愛德萬測試勁揚 3.65%，DISCO 大漲 2.69%，東京威力科創上漲 1.22%。
受到國際原油價格下跌影響，能源類股跌勢慘重，帝石下挫 3.04%，出光興產下跌 2.58%。
加拿大便利商店巨擘 ACT 傳出加碼 20% 想收購 Seven & i 控股消息，Seven & i 控股盤中股價一度飆漲 12%，終場則收漲 4.71%。
- 半導體關鍵商機 專家教你完整布局
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 提高價碼再來談！7-Eleven母公司拒絕390億美元收購提議
- 已成完美鏡像？中國股市狂牛歸來 讓日股心生警惕
- 就是好想買！ACT提高收購價20% 7-Eleven母公司股價大漲12%
- 〈日股盤後〉半導體帶頭衝 日經大漲逾千點 創2個月新高
下一篇