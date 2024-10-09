search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

〈日股盤後〉科技股領漲 日經反彈站回3.9萬關

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-09 15:00

cover image of news article
〈日股盤後〉科技股領漲 日經反彈站回3.9萬關。(圖:shutterstock)

日本股市今 (9) 日由科技股領漲，反彈開高，日經 225 指數(NKY) 再度收復 3.9 萬大關，終場上漲 340.42 點或 0.87%，報 39,277.96 點。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 8.09 點或 0.30%，收 2,707.24 點。


受隔夜美國科技股大漲帶動，日本半導體族周三表現強勢，雷泰光電飆漲 4.42%，愛德萬測試勁揚 3.65%，DISCO 大漲 2.69%，東京威力科創上漲 1.22%。

受到國際原油價格下跌影響，能源類股跌勢慘重，帝石下挫 3.04%，出光興產下跌 2.58%。

加拿大便利商店巨擘 ACT 傳出加碼 20% 想收購 Seven & i 控股消息，Seven & i 控股盤中股價一度飆漲 12%，終場則收漲 4.71%。

文章標籤

日股收購科技股日股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
日經225指數39277.960.87%
東證指數TOPIX2707.240.30%

延伸閱讀


Empty