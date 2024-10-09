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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)EPS預估上修至-0.17元，預估目標價為16.5元

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 14:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對群創(3481-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.18元上修至-0.17元，其中最高估值1.42元，最低估值-0.62元，預估目標價為16.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.42(1.42)0.30.31
最低值-0.62(-0.62)-0.350.3
平均值0.15(0.15)0.10.31
中位數-0.17(-0.18)0.170.31

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值251,674,510260,202,550229,838,680
最低值211,835,000201,952,000229,554,780
平均值221,033,610229,706,950229,696,730
中位數215,322,000226,293,070229,696,730

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-2.01-2.765.530.17
營業收入
(單位：新台幣千元)		211,740,557223,715,758350,076,690269,911,051

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3481/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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