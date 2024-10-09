Google將重蹈微軟「分家」噩運？美司法部：考慮分拆來作為反壟斷案補救措施

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-10-09 11:10

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美國司法部週二 (8 日) 表示，正考慮建議 GoogleAlphabet 公司(GOOGL-US) 出售部分業務，以減輕壟斷線上搜尋市場造成的傷害。若最終付諸實施，這將是一次歷史性的反壟斷分拆。

《CNBC》報導，美國司法部在一份文件中指出，防止和限制 Google 壟斷的補救措施可能包括合約要求和禁令、非歧視產品要求、數據和互通性要求以及結構要求。

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美國司法部也表示，「正考慮採取行為和結構性補救措施，阻止 Google 使用 Chrome、Play 和 Android 等產品，來助力 Google Search 以及與 Google 搜尋相關的產品和功能，包括人工智慧等新興搜尋接入點和功能，相對於競爭對手或新進入業者取得優勢」。

《彭博資訊》說，這是自 20 年前拆分微軟失敗以來，華府首次以非法壟斷為由拆分一家公司。上述長達 32 頁的文件列出了一個框架，讓法官在案件進入補救階段時，考慮可能的選項。

反壟斷執法人員表示，Google 透過與其他科技公司的非法分銷協議獲得了規模和數據利益，這些協議使 Google Search 成為智慧手機和網路瀏覽器的預設選項。

美國司法部表示，可能會尋求要求 Google 允許網站有更多選擇不使用其 AI 產品的能力，且仍在考慮與 Google 在搜尋文字廣告領域的主導地位有關的提議，例如要求 Goole 提供更多資訊，並控制廣告客戶的廣告出現位置。

反壟斷執法人員在周二的法庭文件中還說，法官 Amit Mehta 也可以迫使 Google 提供存取權，以存取其用於建立搜尋結果和 AI 產品的基礎數據。

Mehta 表示，他的目標是在 2025 年 8 月之前就補救措施做出裁決，Google 可能會上訴，可能需要數年才能產生最終影響。