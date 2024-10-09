臨床數據勝默克！美國富豪靠押寶陸抗癌藥研發 兩年不到賺逾3200億

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-09 13:16

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自 9 月中發表抗癌藥物數據勝過默克 (MRK-US) 藥王 Keytruda 後，名不見經傳的生物製藥公司 Summit Therapeutics(SMMT-US)股價暴漲，從年初至今最高漲幅一度超過 10 倍，兩年前市值僅為數億美元的該藥廠，截至上周日 (6 日) 已來到 140 億美元左右。

這一轉折發生在 2022 年 12 月，Summit Therapeutics 執行長 Robert Duggan 與中國康方生物 (09926-HK) 簽署一項協定，獲得藥物依沃西 (AK112) 在主要發達國家商業化權益。Duggan 持有 Summit Therapeutics 約 78% 的股權，按照周二 (8 日) 收盤價，再扣掉投入成本，帳面上增值超過 100 億美元(約 3243 億台幣)。

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Duggan 財富的階段性高點出現在 9 月 16 日，當天 Summit Therapeutics 股價一度狂飆到每股 33.89 美元，杜根持股價值一度逼近 200 億美元。

Duggan 財富之所以暴漲，在於康方生物公佈最新臨床數據顯示，該公司研發的 PD-1/VEGF 雙特異性抗體新藥依沃西單抗 (Ivonescimab)，在一項 III 期臨床研究中，就局部晚期或轉移性非小細胞肺癌患者 (一線治療 PD-L1 表達陽性)，數據上優於藥王 Keytruda(帕博利珠單抗)。

對標結果是，依沃西的效果更加優異，將疾病進展或死亡風險降低一半，目標患者的客觀緩解率為 50% vs 38.5%，疾病控制率 89.9% vs 70.5% 且嚴重不良反應事件更少。

結果一出，依沃西自然水漲船高，在 9 日開始的短短一周，研發主體康方生物最高漲幅達 50%，Duggan 手頭的 Summit Therapeutics 股權則更加誇張，最高上漲約 176%。

Summit Therapeutics 漲幅之所以更猛，因 Duggan 在 2022 年 12 月與康方生物達成一項協定，Summit Therapeutics 買斷了其主要發達市場的權益。因此，Summit Therapeutics 從這款新藥獲取的利益，可能高過康方生物。

在 22 個月前，Duggan 與康方達成交易前，Summit Therapeutics 股價最低才 0.66 美元，市值不足 5 億美元。

2022 年 12 月初，Duggan 和康方生物執行長夏瑜達成一項交易，以 50 億美元的出價以及銷售凈額低雙位數比例提成，獲取了依沃西在北美、歐洲及日本等地區的商業化獨家許可權，之後 Duggan 迅速支付 5 億美元的預付款，其中有 4.749 億美元現金，以及等值 2510 萬美元的 1000 萬股股份，並給予夏瑜一個董事席位。

雙方達成交易時，Summit Therapeutics 家底非常薄，截至當年 9 月，帳上現金僅 1.22 億美元，凈資產大概僅為 1 億，最後好在 Duggan 是個富翁。根據《Forbes》估計，Duggan 當年財富約 20 億美元。

與此同時，對康方而言，也需要商業化的夥伴與資金。2022 年上半年，康方營收 1.63 億人民幣，半年虧損 6.3 億，現金僅 22 億元，當年 11 月該公司剛從廣州高新區集團融資僅 5 億，資金儲備非常單薄。