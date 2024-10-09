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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估下修至9.1元，預估目標價為148元

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 08:11


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.22元下修至9.1元，其中最高估值10.13元，最低估值7.51元，預估目標價為148元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值10.13(10.13)14.4315.36
最低值7.51(7.51)9.0410.59
平均值9(9.05)11.213
中位數9.1(9.22)10.7213.06

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值173,657,540207,484,520212,097,870
最低值164,310,000179,766,000188,903,000
平均值169,555,170189,591,720200,596,210
中位數169,798,000187,066,000200,787,770

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS6.5515.0210.218.9
營業收入
(單位：新台幣千元)		151,398,038171,356,495155,022,197131,278,537

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4958/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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