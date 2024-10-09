鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估下修至9.1元，預估目標價為148元

AI與半導體攜手共舞黃金十年 專家教你一次完整布局

〈鴻海科技日〉劉揚偉：在墨西哥打造全球最大 GB200 工廠 伺服器在地化生產成趨勢

〈鴻海科技日〉劉揚偉：量產出貨GB200搶頭香 供應鏈也準備好了