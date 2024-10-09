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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)EPS預估下修至5.08元，預估目標價為90元

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 08:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對華通(2313-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.3元下修至5.08元，其中最高估值6.04元，最低估值4.92元，預估目標價為90元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值6.04(6.04)7.16
最低值4.92(4.97)6.13
平均值5.24(5.32)6.65
中位數5.08(5.3)6.71

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值81,860,00085,537,000
最低值72,905,00080,861,000
平均值76,664,00083,940,000
中位數76,071,50084,060,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS3.56.714.313.91
營業收入
(單位：新台幣千元)		67,078,77376,419,40863,053,65660,516,929

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2313/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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