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鉅亨速報

營收速報 - 長榮(2603)9月營收446.37億元年增率高達82.41％

鉅亨網新聞中心 2024-10-08 18:15


長榮(2603-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣446.37億元，年增率82.41%，月增率-16.97%。

今年1-9月累計營收為3,477.60億元，累計年增率67.98%。

最新價為189元，近5日股價下跌-6.47%，相關航 運 業下跌-5.61%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-30371 張
  • 外資買賣超：-30342 張
  • 投信買賣超：+1290 張
  • 自營商買賣超：-1319 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 446.37億 82% -17%
24/8 537.59億 116% -1%
24/7 543.97億 132% 29%
24/6 422.83億 91% 31%
24/5 321.60億 40% 1%
24/4 318.14億 42% 6%

長榮(2603-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為G301011船舶運送業、G401011船務代理業。G404011貨櫃集散站經營業、CD01070商港區船舶小修業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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