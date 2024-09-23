【量大強漲股整理】台積電法說會召開下，CP股中，誰最有潛力?

鉅亨研報 2024-10-08 18:01

‌



觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 253.22 億元；自營商賣超 87.35 億元；投信買超 40.77 億元；三大法人合計賣超 299.8 億元，其中投信連買 4 日，買超金額共 139.8 億。

‌



美國四大指數皆墨，中東緊張情勢加劇，壓抑市場風險情緒，上週公布的非農就業報告，消除市場對聯準會在 11 月再次大幅降息的預期，10 年期美債殖利率升至 4% 以上，美股主要指數下跌，道瓊挫跌近 400 點，自 9 月 6 日以來最大單日跌幅，摩根大通, 富國銀行和紐約梅隆銀行等主要銀行將於週五公布最新財報，中東緊張局勢越演越烈，國際油價持續走高，能源股逆勢揚升，終場道瓊下跌 398 點，那指下跌 1.18%，費半下跌 0.19%，不過輝達, 超微搶推新顯卡 半導體鏈備貨動起來，指標股 (NVDA-US) 輝達上漲 2.24%，(QCOM-US )高通，上漲 1.16%，(TSM-US)台積電 ADR 上漲 1.85%；台股今日權指數今天開低走低，一度跌近 300 點，最低下探 22418.38 點，盤中跌勢收斂，在權王 (2330-TW) 台積電守穩千元之下，尾盤跌幅收斂，終場下跌 91.17 點，收在 22611.39 點，成交量微縮至 3714.72 億，台股今日量縮回檔，但長多趨勢向上，上市櫃公司即將公布九月營收，加上台積電 10/17 法說會即將召開下，CPO,CoWoS,AI + 散熱以及車用零組件，將是可鎖定的重點。



權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 0.5%，收在 1010 元，守穩千元大關，市場等待下週法說會召開，將公布 2024 年第三季財報及第四季業績展望，市場對台積電第四季營運表現抱持期待，外資提高台積電目標價至 1600 元；(2317-TW) 鴻海下跌 1.77%，收在 194 元，鴻海科技日今天盛大登場，除 AI 當主軸以外，還有多款電動車亮相，其中包含量產版跨界休旅車，還有長程版 n7，全新大型電動休旅也現身，另外跟輝達合作 GB200 量產版，鴻海集團董事長劉揚偉：「這場 AI 革命不僅僅，在鴻海的台灣廠區發生，還遍及美洲亞洲，涵蓋我們的現有設施，規劃中的廠房，以及正在建設中的園區。」法人目標價在 192 至 270 元；(2454-TW) 聯發科，下跌 2%，收在 1225 元最新 5G 旗艦晶片「天璣 9400」將於明日週三亮相，新品先傳出好消息，有望獲三星明年初將發表的新款旗艦機 Galaxy S25 系列採用，法人目標價在 1040 至 1600 元。



2024.9.23 佳螢領先預告點名十月份四大主流再度點火，台積電召開法說會

將讓相關先進製程半導體股 CPO, 矽光子, CoWos, 光通訊股有所表現，

(3025-TW) 星通，上漲 9.99%，收在 83.7 元，9 月營收 8912 萬，年增 43.17%，目前星通是全球前三大關鍵任務通訊網路解決方案並且看好，美國, 英國及歐洲持續升級基礎建設，加上網速提升及 AI 應用需求，星通也已經在軍工領域進行了具體布局，成為市場上受到矚目的軍工跟網通雙題財概念股

光通訊類股族群，(2455-TW)全新，上漲 3.9%，收在 160 元，逆勢抗跌，累計 113 年 1-9 月營收 25 億 1874 萬 3000 元，和 112 年同期的 17 億 5716 萬 6000 元相較，增加金額為 7 億 6157 萬 7000 元，較 112 年同期增加 43.34%，凱基法人目標價在 245 元，(4971-TW) IET-KY，上漲 9.96%，收在 91.6 元，IET-KY 今年以銻化鎵動能最強勁，主要得益於美國國防相關銻化鎵紅外磊晶片需求持續成長，公司也取得美國中小企業創新研發 (SBIR) 二期國防合約，將於今年下半年開始貢獻營收，此外 IET-KY 目前也切入矽光子領域，與矽基半導體大廠展開合作。

AI 需求爆發，帶動對高階光收發模組需求增溫，(2486-TW) 一詮，上漲 1.35%，收在 112.5 元，相對抗跌，9 月營收為 5.01 億元，呈年月雙增，累計前 9 個月營收 39.7 億元，年增 9.7%；隨下半年 AI 伺服器, 網通訂單帶動散熱片出貨，有望持續挹注營運動能，台股今日雖回檔，仍守在所有均線之上，短線預估大盤將維持上有壓下有撐的震盪格局，未來持續關注上市櫃公司公布九月營收表現，相關業績題材股，將可留意，選股重於選市。

迎接十月份

四大主流大公開

CPO 誰最有潛力?

都在今日的影片中獨家解讀!

影片中分享給你知道

https://youtu.be/ORuvRV5BoKk

想持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/9cyliMq

10/8 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(3025-TW) 星通

(3209-TW) 全科

(2363-TW) 矽統

(4977-TW) 眾達 - KY

(4551-TW) 智伸科

(6830-TW) 汎銓

(2436-TW) 偉詮電

(2601-TW) 益航

(8028-TW) 昇陽半導體

(3443-TW) 創意

(4968-TW) 立積

(2388-TW) 威盛

(6533-TW) 晶心科

(2455-TW) 全新

(3048-TW) 益登

(3413-TW) 京鼎

10/8 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(6126-TW) 信音

(8032-TW) 光菱

(8183-TW) 精星

(4971-TW)IET-KY

(4991-TW) 環宇 - KY

(5386-TW) 青雲

(3511-TW) 矽瑪

(6457-TW) 紘康

(3363-TW) 上詮

(5438-TW) 東友

(8176-TW) 智捷

(8937-TW) 合騏

(4716-TW) 大立

(6223-TW) 旺矽

(2070-TW) 精湛

(3294-TW) 英濟

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/9cyliMq

莊佳螢分析師:

每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @win1788 (@不可省略)

或是點擊下方網址加入

https://lin.ee/9cyliMq

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)

http://yt1.piee.pw/QAHKZ



文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師