星通碰漲停創高，聯光通創高，聯光通第二「全面啟動」起漲！
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 18:00
美股震盪，台股跟著震盪，以中長線角度來看，美元偏向貶值，台幣偏向升值，國際熱錢陸續進入台股，迎接資金行情，第四季作帳行情以及第一季作夢行情。台股沒有跌破月線都是多方控盤，不用自己嚇自己，操作上不要過度追價，震盪找機會，重點在於選股，買到對的產業對的股票，簡單大獲利。
大華國際投顧蘇建豐指出，迎接光輝十月，記住飆股的特徵，股價低位階和未來營收成長，才會是黑馬飆股，例如 AI 相關中散熱，PA，IC 設計中矽智財，高速傳輸，電源管理 IC 等；鴻海 (2317-TW)，廣達 (2382-TW)，閎康 (3587-TW)，全新 (2455-TW)，雙鴻 (3324-TW)，立積 (4968-TW)，通嘉 (3588-TW)，矽力 - KY(6415)，茂達 (6138-TW) 等。
資金聚焦矽光子族群，資料中心光學元件 2022~2028 年年複合成長率高達 22%，2028~2033 年年複合成長率甚至高達 80%，產業進入爆發期，股價就有爆發力；聯亞 (3081-TW)，聯光通 (4903-TW)，創威 (6530-TW)，眾達 - KY(4977-TW)，光環 (3234-TW)，上詮 (3363-TW)，華星光 (4979-TW)，映泰 (2399-TW) 等。
【9 月飆股 - 聯亞】，9 月飆股，當之無愧，矽光子概念，9 月營收年增 76.1%，8/26 股價剛站回月線開始佈局，股價一路攻擊，股價最高來到 354.5 元，大漲 175%，出現軋空，持股者可以 5 日線為出場點，不用預設高點；持股 129~264 元，持股大賺 + 105%，翻倍大獲利，完成獲利任務，功成身退，現在佈局 10 月黑馬飆股，迎接下一個翻倍大獲利。
【光的方向 - 聯光通】最便宜的矽光子概念股，光纖製造以及光通訊工程服務，高速傳輸以及通訊基礎建設，營收開始大成長，8 月營收年增 62.85%，對照上詮，上半年虧損 0.03 元，股價 228 元，聯光通上半年已經獲利 0.51 元，股價才 49 元，比價空間非常大，股價剛站回月線轉強開始佈局，迎接 6 根漲停，持股 30~52.1 元，持股大賺 + 73%，短線急漲進行價差操作賣一半，獲利放口袋，跟著蘇建豐低檔佈局就是簡單大獲利。
【達興材料第二 - 正達 (3149-TW)】玻璃基板材料概念，股價如預期創高，迎接 3 根漲停，股價 32~40.2 元，持股獲利 + 25%，低檔佈局又是一次簡單的獲利！
【十月光輝】IC 設計相關，錯過 9 月飆股聯亞 + 105%，你不能再錯過十月光輝，股價慢慢墊高，未過前高之前都是佈局機會，潛在上漲空間高達 + 50%，繼續迎接獲利行情，繼續搶錢！
【欣欣向榮 - 星通 (3025-TW)】切入 AI 人工智慧解決方案，資安系統等 5G 新技術，也切入矽光子技術，營收進入爆發期，9 月營收年增 43.17%，股價完成整理低檔轉強，迎接 3 根漲停，持股 69~83.7 元，獲利 + 21%，飆股一檔接著一檔。
最新佈局【聯光通第二 - 全面啟動】通訊 IC，5G 和智慧手機以及 PC 回溫，加上生成式 AI 和雲端算力需求，成長動能強，本益比 11 倍相對偏低，外資和投信積極佈局，股價整理一年後轉強，起漲點，潛在上漲空間 + 30~50%，繼續搶錢！
龍哥不怕股災，績效再創高峰，8 到 9 月總共大賺 + 620%，再來要一路賺到年底，一起搶錢！
【雙十前實現您的無限 10%】聯亞 + 105%，聯光通 + 73%，達興材料 + 62%，正達 + 25%，星通 + 21%，雙十節前要買好買滿【聯光通第二 - 全面啟動】，蘇建豐幫你實現財富，一起賺漲停。
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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
星通碰漲停創高，聯光通創高，聯光通第二「全面啟動」起漲！
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