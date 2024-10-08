全球2030年6G實現商業化 台灣團隊獲歐盟認證為境外第一座6G實驗網

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-08 18:12

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經濟部產業技術司今 (8) 日與歐盟執委會資通訊網路暨科技總署 (DG CONNECT) 於台北共同舉辦「2024 臺歐盟 6G SNS 聯合研討會」，邀請多位歐盟 6G 計畫主持人及專家來台，會中並宣佈臺灣技術團隊榮獲全球最大歐盟 6G 實驗網 SANDBOX 計畫認證，成為歐盟境外第一座 6G 實驗網，本次活動亦吸引約 30 家國內投入 6G 研發的業者參與。

經濟部產業技術司司長邱求慧表示，6G 技術發展正處於關鍵階段，根據 Market Research 預估，6G 通訊服務將在 2030 年實現初步商業化，隨著技術成熟，以及商用部署，預計 2040 年市場規模將達 3,405 億美元。因此，全球各領先國無不積極投入跨國強強合作，希望在國際標準底定首波 6G 商用產品上市時，搶占市場先機。

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經濟部自去 (2023) 年積極投入 6G 雛型系統的研發，並透過與歐盟大廠及研究機構合作，為雙方在 6G 領域的前瞻技術及產業合作奠定更堅實的基礎，在 6G 標準底定前，將我國 6G 自主技術融入國際主流系統，並形成國際標準。

歐盟執委會資通訊網路暨科技總署未來網路處處長 Pearse O’Donohue 致詞表示，自 5G 以來，顯見通訊技術對於戰略經濟自主、安全，以及經濟發展至關重要，為確保歐洲能夠與全球合作夥伴共同努力，擁有最好的技術，我們尋求具有相同理念的國家進行雙邊合作，像是台灣，共同發展開放性和安全的全球標準，並希望能持續保持合作。

歐盟 6G-IA 主席 Colin Willcock 致詞表示，歐盟自 2021 年起已陸續投入 3.82 億歐元，共支持 63 案智慧網路與服務研究計畫。他同時肯定臺灣在微電子和資通訊領域的專業實力，也很高興工研院與臺灣產學研成功加入 6G-SANDBOX 計畫，期待 2025 年能有更多臺灣 6G 研發單位加入徵案計畫，未來持續探討更多技術合作的機會。

本次研討會吸引超過 150 位通訊產業專家出席，由歐盟 6G SNS 計畫辦公室執行長 Erzsebet Fitori 與多位歐盟 6G 專家，包含比利時 Keysight、法國 EURECOM 及 CEA-Leti、英國劍橋大學及薩里大學，與中華電信、稜研科技、円通科技、工研院、臺灣大學及清華大學交流 6G 國際合作經驗；現場出席踴躍，足顯雙邊對未來合作之高度重視。