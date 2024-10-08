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鉅亨速報

營收速報 - 精確(3162)9月營收5.31億元年增率高達96.38％

鉅亨網新聞中心 2024-10-08 15:15


精確(3162-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣5.31億元，年增率96.38%，月增率29.61%。

今年1-9月累計營收為29.48億元，累計年增率18.82%。

最新價為35.8元，近5日股價上漲3.32%，相關電機機械股價指數下跌-0.23%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+546 張
  • 外資買賣超：+546 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 5.31億 96% 30%
24/8 4.10億 46% 12%
24/7 3.65億 47% 3%
24/6 3.56億 43% 12%
24/5 3.17億 14% 13%
24/4 2.79億 -7% 0%

精確(3162-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為鎔煉.鑄造.擠型.鍛造.CNC精密加工及裝配等生產及製造。汽車零配件.電工零配件.機車零配件.自行車零配件.電腦零配件製造。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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