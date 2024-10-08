營收速報 - 精確(3162)9月營收5.31億元年增率高達96.38％
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 15:15
今年1-9月累計營收為29.48億元，累計年增率18.82%。
最新價為35.8元，近5日股價上漲3.32%，相關電機機械股價指數下跌-0.23%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+546 張
- 外資買賣超：+546 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|5.31億
|96%
|30%
|24/8
|4.10億
|46%
|12%
|24/7
|3.65億
|47%
|3%
|24/6
|3.56億
|43%
|12%
|24/5
|3.17億
|14%
|13%
|24/4
|2.79億
|-7%
|0%
精確(3162-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為鎔煉.鑄造.擠型.鍛造.CNC精密加工及裝配等生產及製造。汽車零配件.電工零配件.機車零配件.自行車零配件.電腦零配件製造。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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