以哈戰爭滿一年！哈瑪斯、胡塞、真主黨同日出手 襲擊以色列

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-08 14:00

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在以哈戰爭爆發一周年之際，巴勒斯坦極端組織哈瑪斯、葉門叛軍胡塞及黎巴嫩真主黨周一（7 日）同日出手，向以色列發動火箭彈和飛彈襲擊，中東和平依然遙遙無期。

哈瑪斯表示，周一向以色列商業中心特拉維夫發射火箭彈，哈瑪斯下屬武裝派別「卡桑旅」聲稱發射了 M90 火箭彈，並於當天公布影片。

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以色列軍方表示，五枚哈瑪斯火箭彈落在以色列中部，以色列醫務人員初步通報顯示，兩人受輕傷。

以軍還表示，當天還有一枚飛彈從葉門射向以色列中部，被以色列空軍攔截。

此外，黎巴嫩真主黨對以色列北部主要港口城市海法發動了大規模火箭彈襲擊，至少八人傷亡。

在哈瑪斯發動此輪襲擊數小時前，以色列軍方剛剛表示，為阻止此類襲擊，對加薩地帶進行了打擊。以色列軍隊當天在加薩地帶北部拜特拉希亞、加薩城、中部努賽賴特難民營、南部拉法等地展開軍事行動，導致多人死傷。

自去年 10 月 7 日以哈戰爭打響以來，哈瑪斯經常向以色列城鎮發射火箭彈，但最近幾個月，由於以色列軍方破壞了哈瑪斯在加薩地帶的軍事設施，這種襲擊已變得不那麼頻繁。

大量以色列人周一參加了紀念活動，悼念戰爭爆發以來的遇難者。2023 年 10 月 7 日，哈瑪斯宣布對以色列採取代號「阿克薩洪水」的軍事行動，向以色列境內發射巨量火箭彈。以色列總理尼坦雅胡隨即宣布以色列進入戰爭狀態。

儘管全球多地民眾周一也走上街頭，要求儘快結束在加薩地帶等中東地區的戰事，儘快結束人道主義危機，但從眼下來看，中東和平的曙光依然遙不可及。