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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估上修至2元，預估目標價為102元

鉅亨網新聞中心 2024-10-07 20:12


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對景碩(3189-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.98元上修至2元，其中最高估值2.56元，最低估值1.63元，預估目標價為102元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.56(2.49)8.0112.15
最低值1.63(1.63)4.035.69
平均值2.11(2.06)6.139.24
中位數2(1.98)6.2110.4

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值32,368,88040,941,79051,405,720
最低值31,014,03036,030,00040,963,710
平均值31,522,42037,918,85043,915,680
中位數31,388,00037,459,00042,198,300

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.1115.478.561.21
營業收入
(單位：新台幣千元)		26,832,18741,626,48635,672,76327,098,474

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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