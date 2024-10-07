鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)EPS預估下修至2.17元，預估目標價為50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-07 08:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對英業達(2356-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.22元下修至2.17元，其中最高估值2.38元，最低估值2.06元，預估目標價為50元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.38(2.6)
|3.41
|3.87
|最低值
|2.06(2.06)
|2.17
|2.41
|平均值
|2.2(2.25)
|2.97
|3.28
|中位數
|2.17(2.22)
|3.04
|3.32
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|628,931,000
|726,583,000
|800,066,000
|最低值
|589,533,200
|616,541,470
|649,381,510
|平均值
|604,548,890
|677,177,680
|722,082,780
|中位數
|604,180,000
|681,795,720
|716,279,610
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.71
|1.71
|1.82
|2.1
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|514,746,200
|541,750,850
|519,732,048
|508,294,198
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2356/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 英業達葉力誠：ZT是很好的投資 未來前景可期
- 英業達獲數位轉型鼎革獎 奪下「製造業先鋒獎」首獎
- 〈台股盤後〉10月喜迎開門紅 收漲165點收22390點重回季線
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)目標價調降至50元，幅度約9.42%
下一篇