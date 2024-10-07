search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)EPS預估下修至2.17元，預估目標價為50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-07 08:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對英業達(2356-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.22元下修至2.17元，其中最高估值2.38元，最低估值2.06元，預估目標價為50元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.38(2.6)3.413.87
最低值2.06(2.06)2.172.41
平均值2.2(2.25)2.973.28
中位數2.17(2.22)3.043.32

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值628,931,000726,583,000800,066,000
最低值589,533,200616,541,470649,381,510
平均值604,548,890677,177,680722,082,780
中位數604,180,000681,795,720716,279,610

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.711.711.822.1
營業收入
(單位：新台幣千元)		514,746,200541,750,850519,732,048508,294,198

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2356/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
英業達43.8-1.35%
美元/台幣31.9630.40%

延伸閱讀


Empty