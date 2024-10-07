日盛台灣多重資產基金10/21開募 聚焦可轉債、特別股、高股息

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-07 19:26

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金融市場眾望所歸，美國 9 月啟動降息循環，但國際多空情勢錯綜複雜，日盛投信表示，鑒於當前投資人在市場居高時期追求低波動風險需求，以及期待在降息大潮下掌握無美元匯損影響的收益契機，新基金「日盛台灣優質多重資產基金」將在 10 月 21 日起募集，擁有可轉債、特別股、高股息三大特色。

日盛投信表示，第四季上旬國際政經情勢錯綜複雜，市場持續關注美國降息及後續匯率表現，與此同時，日本 2025 年仍有持續升息至 0.4% 的可能，因此，預計日元升值帶動亞幣升值造成的震盪風險仍待留意。

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日盛投信指出，「日盛台灣優質多重資產基金」將善用台灣企業發行的可轉債、特別股和高股息股票等優質收益資產，發揮追漲抗跌特質，以期在降息時擁有收益資產增值利多，卻不會遭遇美債所面臨的美元匯率貶值窘境，尤其 10 至 11 月市場仍有諸多不確定因素並存之際，將能展現低波動特質、為投資人穩固核心資產。

此外，第四季台灣可轉債受惠旺季行情、正迎來火熱發行，而部分被低估的次級市場標的也將擁有報復性回升機會；再者，美國降息的資金行情將使台灣特別股出現評價面提升優勢，搭配目前估值仍低、今明年台灣上市上櫃企業獲利均將有雙位數百分比成長，其長線投資價值更具吸引力。

日盛投信強調，除了掌握優質收益 (High Income) 資產配置外，本基金選股、債、基金／ETF 之流程更納入「優質 (High Quality)」篩選標準，因此每檔持股、持債都需經過有擔保之債券、TCRI≤6、長期信用評等≥BBB(twn)、【投資等級、低波動、優質、優選、ESG、永續、低碳】相關基金與 ETF。

同時設定負面表列名單，排除從事非法武器製造／買賣、色情、菸草製造、博弈業以及經主管機關依洗錢防制法、資恐防治法指定制裁之高風險公司等多道嚴格篩選標準檢驗，為穩健型投資人帶來更好的把關。