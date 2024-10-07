盤後速報 - 振宇五金(2947)次交易(8)日除息1元，參考價86.2元
鉅亨網新聞中心 2024-10-07 17:05
振宇五金(2947-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為86.2元，相較今日收盤價87.20元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.15%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/10/08
|87.20
|1.0
|1.15%
|0.0
|2024/03/28
|80.2
|0.8
|1.0%
|0.0
|2023/10/06
|87.2
|0.5
|0.57%
|0.0
|2023/03/23
|92.0
|1.0
|1.09%
|0.0
|2022/10/11
|97.5
|1.2
|1.23%
|0.0
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