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鉅亨速報

盤後速報 - 振宇五金(2947)次交易(8)日除息1元，參考價86.2元

鉅亨網新聞中心 2024-10-07 17:05


振宇五金(2947-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為86.2元，相較今日收盤價87.20元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.15%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/10/08 87.20 1.0 1.15% 0.0
2024/03/28 80.2 0.8 1.0% 0.0
2023/10/06 87.2 0.5 0.57% 0.0
2023/03/23 92.0 1.0 1.09% 0.0
2022/10/11 97.5 1.2 1.23% 0.0

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