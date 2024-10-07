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鉅亨速報

盤後速報 - 群益科技高息成長(00946)次交易(8)日除息0.05元，參考價9.61元

鉅亨網新聞中心 2024-10-07 17:05


群益科技高息成長(00946-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.05元。

首日參考價為9.61元，相較今日收盤價9.66元，息值合計為0.05元，股息殖利率0.56%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/10/08 9.66 0.054 0.56% 0.0
2024/09/06 9.84 0.054 0.55% 0.0
2024/08/07 9.4 0.067 0.71% 0.0

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