盤後速報 - 群益科技高息成長(00946)次交易(8)日除息0.05元，參考價9.61元
鉅亨網新聞中心 2024-10-07 17:05
群益科技高息成長(00946-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.05元。
首日參考價為9.61元，相較今日收盤價9.66元，息值合計為0.05元，股息殖利率0.56%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/10/08
|9.66
|0.054
|0.56%
|0.0
|2024/09/06
|9.84
|0.054
|0.55%
|0.0
|2024/08/07
|9.4
|0.067
|0.71%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 群益科技高息成長(00946)次交易(7)日除息0.07元，參考價9.33元
- 台股7月回落股民逢低默默買 這檔ETF新兵受益人增最多
- 台股ETF新兵00946年化配息率6.7% 最晚10/7上車
- 電子旺季+AI趨勢驅動 瞄準科技高息ETF、基金息利兼顧
上一篇
下一篇