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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美光科技(MU-US)EPS預估下修至8.88元，預估目標價為145.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-07 10:15


根據FactSet最新調查，共33位分析師，對美光科技(MU-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.06元下修至8.88元，其中最高估值10.33元，最低估值6.37元，預估目標價為145.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值10.33(13.13)1815.48
最低值6.37(6.37)7.36.28
平均值8.81(8.94)12.6310.97
中位數8.88(9.06)12.5311.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值412.01億551.77億532.11億
最低值345.24億363.24億394.96億
平均值382.07億458.97億460.81億
中位數383.56億463.98億455.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.375.147.75-5.340.70
營業收入214.35億277.05億307.58億155.40億251.11億

詳細資訊請看美股內頁：
美光科技(MU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMU

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