鉅亨速報 - Factset 最新調查：美光科技(MU-US)EPS預估下修至8.88元，預估目標價為145.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-07 10:15
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對美光科技(MU-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.06元下修至8.88元，其中最高估值10.33元，最低估值6.37元，預估目標價為145.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.33(13.13)
|18
|15.48
|最低值
|6.37(6.37)
|7.3
|6.28
|平均值
|8.81(8.94)
|12.63
|10.97
|中位數
|8.88(9.06)
|12.53
|11.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|412.01億
|551.77億
|532.11億
|最低值
|345.24億
|363.24億
|394.96億
|平均值
|382.07億
|458.97億
|460.81億
|中位數
|383.56億
|463.98億
|455.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.37
|5.14
|7.75
|-5.34
|0.70
|營業收入
|214.35億
|277.05億
|307.58億
|155.40億
|251.11億
詳細資訊請看美股內頁：
美光科技(MU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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